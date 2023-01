UNCORRUPTED BEAUTY

Glossybox Gründer und ehemaliger Babor-CEO mischen mit UNCORRUPTED BEAUTY die Luxus-Kosmetikbranche auf

Bild-Infos

Download

München (ots)

Leere Marketing-Versprechen, Produkte mittelmäßiger Qualität, überhöhte Preise und teils geringe Produktnachhaltigkeit - die Beauty-Branche scheint den immer wachsenden Ansprüchen der heutigen Konsument:innen immer weniger gewachsen zu sein. In Form eines exklusiven Membership-Modells hat es sich UNCORRUPTED BEAUTY daher zur Aufgabe gemacht, den Markt für Luxus-Kosmetik langfristig zu revolutionieren. Als neue Beauty-Destination überzeugt die Brand mit hochwertigen Haut- und Haarpflegeprodukten sowie dekorativer Kosmetik zu besonders fairen und attraktiven Preisen - damit Luxus kein Privileg mehr ist. Bereits vor Launch konnte sich UNCORRUPTED BEAUTY Support von namhaften Investoren wie u.a. 468 Capital, NEMOCO mit Marcus Asam, GFund oder auch Michael Schummert, ehemaliger CEO der Babor Beauty Group, sichern.

UNCORRUPTED BEAUTY SETZT AUF EIN INNOVATIVES SHOPPING-ERLEBNIS

Mit viel Liebe zum Detail verbindet UNCORRUPTED BEAUTY das Luxus-Feeling traditioneller Marken mit modernsten Innovationen und schafft es, "the good old" mit "the better new" zu verbinden. So gelingt es den Foundern Charles von Abercron (ehem. CEO & Gründer GLOSSYBOX) und Felix Lobkowicz (Experte E-Commerce) gemeinsam mit Michael Schummert (ehem. CEO Babor Beauty Group) und Marilu Pötter (Expertin Product Development) eine neue Beauty-Destination auf Membership-Basis zu kreieren, die allen Mitgliedern Zugang zu einer Welt voller Luxus-Kosmetik ohne Luxus-Preise ermöglicht und Menschen tagtäglich eine kleine Freude bereitet. Seit über einem Jahrzehnt sind die vier Founder in unterschiedlichen Rollen und Unternehmen ein namhafter Teil der Beauty- und Gründerszene. 468 Capital, vertreten durch Alexander Kudlich (CEO), Ludwig Ensthaler (CIO) und Florian Leibert (Co-Founder) zeigt sich hierbei als Leadinvestor, ebenso unterstützt von NEMOCO und Marcus Asam (CEO & Founder) von Asam Beauty.

LUXUS-QUALITÄT ZU FAIREN PREISEN - DANK LUXURY BEAUTY MEMBER'S CLUB

Gemeinsam überzeugen die Beauty- und Gründergrößen in Zusammenarbeit mit den besten Kosmetikherstellern der Welt mit hochmodernen, wirksamen Formulierungen in stylischem Design und erstklassiger Qualität: "Jede unserer Formulierungen ist ein Masterpiece. Wir designen Produkte mit hochwirksamen Inhaltsstoffen, die in moderne Texturen eingearbeitet werden. So können wir den gewünschten Effekt bieten, ohne unerwünschte 'Feel-Bad-Inhaltsstoffe'. Bei jedem Wirkstoff überprüfen wir, ob er im Hinblick auf das dem Produkt zugrunde liegende Bedürfnis wirklich notwendig ist - denn unser Ziel sind kompromisslose Beauty-Erlebnisse mit der besten Performance", so Co-Founderin und Product Development Director Marilu Pötter. Von hochwertigster Haut-, Körper- und Haarpflege bis hin zur dekorativen Kosmetik erwartet Kund:innen eine vielfältige Palette an leistungsstarken Beauty-Produkten.

GEMEINSAM LUXUS NEU DEFINIEREN

Dank seines innovativen Membership-Modells kann UNCORRUPTED BEAUTY seinen Mitgliedern extrem attraktive Members-Only-Preise anbieten, wobei es sich allerdings einen der anfänglich streng limitierten Zugänge zu sichern gilt. Mit nur einem Klick können Lieblingsartikel nach Hause bestellt und 'High End ohne Ende' genossen werden. "Im Rahmen des Membership-Modells bauen wir einen Luxury Beauty Member's Club auf: Unseren Mitgliedern schenken wir rundum Transparenz, sie kann uns vertrauen und erhält fortan Zugang zu neuen spannenden, luxuriösen Produkten. Es handelt sich somit um eine Weiterentwicklung des klassischen Einzelhandel-Modells mit gemeinsamer Vision: Zugang zu hochwirksamen Formulierungen und höchster Qualität zu extrem fairen Preisen", erklärt Founder Charles von Abercron das neue Beauty-Konzept.

An den Start geht UNCORRUPTED BEAUTY bereits in der zweiten Januar-Woche - auf die Warteliste für exklusiven Zugang kann man sich aber schon jetzt unter www.uncorruptedbeauty.com setzen lassen. Der Betrag für eine exklusive Mitgliedschaft bei UNCORRUPTED BEAUTY liegt bei 59 Euro im Jahr oder bei 15 Euro im Monat.

Original-Content von: UNCORRUPTED BEAUTY, übermittelt durch news aktuell