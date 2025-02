PER Agency GmbH

PER übernimmt das Team von INSIGNIS

Hamburg (ots)

Die Hamburger Kommunikationsagentur P.E.R. Agency GmbH setzt ihren Wachstumskurs fort und übernimmt das Team der renommierten "INSIGNIS Agentur für Kommunikation". Mit der Integration der Spezialisten für strategische PR-Beratung, Krisenkommunikation und hochwertige Events stärkt die Agentur ihr Portfolio in diesen Bereichen. Mit der Übernahme des Teams kommt Hannover als Standort hinzu. Damit wird PER bundesweit noch präsenter.

Das Team von INSIGINIS genießt seit 20 Jahren einen exzellenten Ruf, unter anderem für die Organisation und Durchführung hochwertiger Events. Mit der Integration der Kolleginnen und Kollegen von INSIGNIS wird das 360-Grad-Portfolio der von PER weiter gestärkt.

Gemeinsame Vision, gemeinsame Werte

Beide Teams verbindet die Mission, für ihre Kunden messbare Erfolge zu erzielen - daten- und faktenbasiert und mit einem hohen Anspruch an Exzellenz und viel Leidenschaft. Ziel des Zusammenschlusses ist es, die besten Köpfe aus beiden Agenturen zu vereinen und den Kunden eine Rundumbetreuung auf höchstem Niveau zu bieten. Bei größeren Projekten haben die Teams von PER und INSIGNIS in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet.

"Ein starker Schritt für unsere Gruppe und unsere Kunden"

Dr. Roland Heintze, geschäftsführender Gesellschafter der PER Agency GmbH, sagt:

"Mit der Übernahme des Teams von INSIGINIS setzt PER weiter auf Wachstum. Zudem verstärken wir unser Engagement im Eventbereich. Hannover als neuer Standort bietet uns die Möglichkeit, bundesweit noch besser für unsere Kunden da zu sein. Gemeinsam schaffen wir ein noch umfassenderes Angebot, das unseren Anspruch an Qualität und Innovation unterstreicht."

Raik Packeiser, bisher geschäftsführender Gesellschafter von INSIGNIS, bleibt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der P.E.R. Agency an Bord. Zur Übernahme sagt er:

"Wir sind stolz darauf, ein Teil von PER zu werden. Künftig können wir unseren Kunden ein noch stärkeres Leistungsspektrum bieten und von den vielfältigen Ressourcen bei PER profitieren. Unser Ziel bleibt es, bei allen Leistungen eine optimale Performance zu bieten."

Mit dem neuen Team in Hannover ist die P.E.R. Agency GmbH nun an vier Standorten in Deutschland vertreten: Hamburg, Berlin, München und Hannover.

