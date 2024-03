PER Agency GmbH

Grüezi PER! Hamburger Kommunikationsagentur jetzt auch in der Schweiz

PER Zürich erweitert die Gruppe der PER Agency GmbH

Die Hamburger Kommunikationsagentur PER Agency setzt ihren Wachstumskurs international fort. Die renommierte Schweizer Dialogmarketing-Agentur FOUR wird zu PER Agency Zürich und erweitert damit das Portfolio der PER-Familie in Richtung Dialogmarketing.

Zürich wird der vierte Standort der PER Agency. Die Agentur ist bereits in Hamburg, Berlin und München vertreten. Mit der neuen Aufstellung will die PER-Gruppe neue Märkte im DACH-Raum erschließen.

Die Agenturen der PER-Gruppe eint die Idee, faktenbasiert und mit einem hohen Anspruch an Exzellenz messbare Erfolge für ihre Kunden zu erzielen.

Gemeinsames Motto: Driven by Data, not by Blabla.

"Nach 15 Jahren als erfolgreiche Full-Service-Agentur zur Kundengewinnung und Kundenbindung können wir ab sofort die Stärke der PER-Gruppe nutzen, um unsere Kunden von der Reputations-Analyse bis zur Gewinnung neuer Märkte zu begleiten. Gemeinsam bieten wir eine datengetriebene Ist-Analyse, leiten daraus klare faktenbasierte Handlungsempfehlungen ab und setzen diese wie gewohnt in kreativen Dialogmarketing-Kampagnen um."

Christian Hansen (61), Geschäftsführender Gesellschafter PER Agency Zürich AG

"Als Gruppe kann PER mehr. Mit PER Zürich reicht unser Angebot künftig noch weiter als bisher über klassische PR-Maßnahmen hinaus. Egal, wo Kunden ihre Märkte und Ziele sehen: Auf Basis einer KI-basierten Datenanalyse entwickeln wir passende PR- oder Dialogmarketing-Strategien und setzen sie gemeinsam um."

Dr. Roland Heintze (50), Geschäftsführender Gesellschafter PER Agency GmbH

