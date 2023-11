VicOne

VicOne und Block Harbor präsentieren das branchenweit erste integrierte, workflow-basierte Cybersecurity-System für softwarebasierte Fahrzeuge

Tokio/München

Die gemeinsam entwickelte automatisierte Lösung verkürzt die Identifizierung und Behebung von Cybersicherheitslücken und gewährleistet den digitalen Fahrzeugschutz

VicOne, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für die Automobilbranche, hat heute nach seiner Anfang dieses Jahres bekanntgegebenen Beteiligung am Fahrzeug-Cybersecurity Experten Block Harbor die erste partnerschaftlich mit ihm entwickelte Lösung vorgestellt. Gemeinsam haben VicOne und Block Harbor ein integriertes, workflow-basiertes Cyberabwehr-System für die Automobilindustrie entworfen, das den Cybersecurity-Entwicklungsteams - dem Vehicle Security Operations Center (VSOC) und dem Product Security Incident Response Team - verwertbare Informationen über Cyberangriffs- und -abwehrstrategien liefert. Dieses System wurde entwickelt, um Automobilherstellern dabei zu helfen, Einnahmen aus dem wachsenden Umfang und der steigenden Geschwindigkeit der Implementierung softwaregestützter Funktionalitäten und Wartungsarbeiten zu generieren. Es ändert den derzeitig zeitaufwändigen, manuellen und isolierten Kontrollprozess erheblich, um mehr Software-Updates im Fahrzeug zu unterstützen und wachsende Cyberbedrohungen zu bewältigen.

"Dank der kombinierten Expertise von Block Harbor beim Design von Cybersicherheitslösungen und dem geschützten Betrieb von Produktionssystemen, sowie der mehr als 30-jährigen Erfahrung von VicOne bei der Erhebung von Bedrohungsdaten (Threat Intelligence) und Offenlegung von Sicherheitslücken, sind wir in der Lage, Cyberbedrohungen kontinuierlich zu überwachen und die Genauigkeit der Cybersicherheitsstrategie mit der Zeit konsequent zu verbessern", erklärt Max Cheng, CEO von VicOne. "Diese Zusammenarbeit überbrückt effektiv die Lücke zwischen Design- und Wartungsteams und sorgt für ein schnelleres und effizienteres Design, das bei der Entwicklung und Einführung der Fahrzeuge sowie bei der Festlegung von Wartungszyklen die jeweilige Cybersicherheitslage beachtet."

Die integrierte Lösung von VicOne und Block Harbor ist ein modulares System, das das Management des Cybersicherheitsdesigns und die Korrektur von Sicherheitslücken in softwaredefinierten Fahrzeugen unterstützt. Wenn eine neue Cyberbedrohung oder Schwachstelle entdeckt wird, hilft es den Automobilherstellern sofort zu erkennen, inwieweit sie betroffen sind und wie hoch das jeweilige Risiko ist. So können sie schnell entscheiden, welche Maßnahmen erforderlich sind, und diese den richtigen Verantwortlichen zuweisen.

Das System ermöglicht es den Konstruktionsteams auch, Produktionsdaten abzufragen und die Konstruktion entsprechend zu verbessern, bevor sie dann mittels eines kontinuierlich lernenden Design-Modells im digitalen Zwilling des Fahrzeugs getestet wird. Neue Softwarefunktionen können so schnell und zuverlässig auf Cybersicherheit getestet und die bereits im Straßenverkehr befindlichen Fahrzeuge mit Hilfe von Over-the-Air (OTA)-Lösungen per Luftschnittstelle aktualisiert werden. Darüber hinaus wurde das modulare System unter Verwendung offener Standards entwickelt, um eine bessere und sicherere Konnektivität zu verschiedenen Datenquellen zu gewährleisten. Dies ermöglicht es Unternehmen aus der Automobilindustrie, ihr eigenes Bereitstellungsmodell für das System zu wählen, abhängig von ihrer Cybersicherheits-Roadmap.

"Die Sicherheit von Fahrern und Passagieren ist für Automobilhersteller angesichts der ständig wachsenden Cyberbedrohung für softwaredefinierte Fahrzeuge durch Hacker, die ständig auf der Suche nach Schwachstellen sind, von größter Bedeutung", so Brandon Barry, CEO von Block Harbor. "Da Fahrzeuge immer dynamischer werden - mit immer häufigeren Software-Änderungen und neuen Funktionen - machen wir es einfach, den Lebenszyklus der Cybersicherheit von Fahrzeugen aufrechtzuerhalten, zukünftige Verkaufseinnahmen zu schützen und die Fortschritte in der Mobilität zu sichern."

Ausführlichere Informationen über die integrierte, workflowbasierte Cybersicherheitslösung von VicOne und Block Harbor sowie entsprechende Anwendungsfälle finden Sie in einem Whitepaper von VicOne, das Sie hier herunterladen können.

Über VicOne:

Mit der Vision, die Fahrzeuge von morgen zu sichern, bietet VicOne ein breites Portfolio an Cybersicherheitssoftware und -dienstleistungen für die Automobilindustrie. Die Lösungen von VicOne wurden speziell für die strengen Anforderungen von Automobilherstellern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die speziellen Anforderungen moderner Fahrzeuge erfüllen. Als Tochterunternehmen von Trend Micro stützt sich VicOne auf eine solide Grundlage im Bereich der Cybersicherheit, die aus der über 30-jährigen Erfahrung von Trend Micro in der Branche resultiert. VicOne bietet beispiellosen Schutz für die Automobilindustrie und fundierte Kenntnisse in Sicherheitsbelangen, die es unseren Kunden ermöglichen, sichere und intelligente Fahrzeuge zu bauen. Weitere Informationen finden Sie unter vicone.com.

About Block Harbor

Block Harbor was established in 2014 in direct response to the Jeep Hack - the moment the industry took notice to the risk of cyberattacks to vehicles. In launching with several of the Automakers, Suppliers, and Auditors that were quick to act in vehicle cybersecurity, Block Harbor has always operated at the forefront, solving new challenges and building new solutions alongside our customers. Block Harbor's platform, the Vehicle Security Engineering Cloud (VSEC), combined with Block Harbor's services from our Vehicle Security Operations team and our Vehicle Cybersecurity Labs team leads the industry with solutions that are tailor fit for the mobility ecosystem. Learn more at blockharbor.io.

