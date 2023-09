CCTV.com

China International Intelligent Communication Forum 2023 schafft internationalen Konsens und fördert Medieninnovation

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Das China International Intelligent Communication Forum 2023, das von der China Media Group und der Volksregierung der Provinz Jiangsu veranstaltet wurde, fand vom 7. bis 9. September in Wuxi, Jiangsu, statt.

Das Forum findet seit 2021 zweimal statt und bildet eine hochkarätige Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Kommunikation. Unter dem Motto „A New Journey towards Boundless Connectivity" (Eine neue Reise zu grenzenloser Konnektivität) kamen auf dem diesjährigen Forum ehemalige politische Würdenträger, Vertreter internationaler Organisationen, Botschafter in China sowie chinesische und ausländische Medienvertreter, Experten, Wissenschaftler und Unternehmer zusammen. Sie tauschten sich über die Entwicklungstrends der intelligenten Kommunikation, die Verantwortung der Medien im Zeitalter der Intelligenz usw. aus.

Zu den Teilnehmern des Forums gehörten führende Vertreter der China Media Group und der Volksregierung der Provinz Jiangsu, Beamte der Volksregierung der Stadt Wuxi, Lin Shangli, Präsident der Renmin University of China, Matteo Renzi, ehemaliger Ministerpräsident Italiens, Erik Solheim, ehemaliger Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen und Präsident des EU-Asien-Zentrums, Shahbaz Khan, Vertreter des UNESCO Multisectoral Regional Office für Ostasien, und John Collins, Akademiker an der Universität Cambridge. Sie nahmen persönlich oder per Videolink an dem Forum teil und hielten Reden. Während des Forums stellte die China Media Group den "CMG Algorithm" vor.

Vertreter junger Menschen aus dem In- und Ausland wurden zu einem runden Tisch eingeladen, um in Diskussionen über neue Chancen und Herausforderungen für die junge Generation im Zeitalter der intelligenten Medien aus einer multikulturellen Perspektive nach Lösungen zu suchen.

Es wurden drei Unterforen zu den Themen „Intelligente Technologie", „Intelligenter Konsum" und „Intelligente Kultur" sowie Aktivitäten wie „Globaler Livestream zu Wuxi auf der Weltbühne", "Reise eines Internet-Stars nach Wuxi" und „Botschafter-Tour durch Wuxi" veranstaltet.

Wuxi, die gastgebende Stadt, ist seit langem als "glänzende Perle des Taihu-Sees und wohlhabendes Land der Region Jiangnan" bekannt. Mit über 3.000 Jahren an schriftlichen Aufzeichnungen war Wuxi eine der Geburtsstätten der Wu-Kultur und wurde im 20. Jahrhundert zur Wiege der chinesischen Industrie und des Handels. In den letzten Jahren hat Wuxi das Forum als Gelegenheit genutzt, um die intelligente Medienindustrie zu entwickeln und die Ergebnisse der Zusammenarbeit zu nutzen.

