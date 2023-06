Vanpowers Bike

Vanpowers spendet E-Bike im Wert von 2.699 USD zur Unterstützung der Spendenaktion beim Dog-Fest

Am 21. Mai nahm die professionelle E-Bike-Marke Vanpowers an der von der La Verne K-9 & Police Foundation in La Verne, Kalifornien, USA, veranstalteten Spendenaktion beim Dog-Fest teil. Ziel dieser Veranstaltung war es, Spenden für die örtliche Stiftung für Polizei und Polizeihunde zu sammeln und den zahlreichen teilnehmenden Familien und Hundeliebhabern eine Freude zu bereiten.

Als einer der Sponsoren spendete Vanpowers eines seiner Seine -E-Bikes im Wert von 2.699 USD in der Farbe Shining Black als Hauptpreis für die Teilnahme an der Spendenaktion. Dieses E-Bike im Hollandrad-Retrostil vereint Ästhetik und Leistung auf perfekte Weise und eignet sich sowohl für Stadtfahrten als auch für Fahrradtouren. Sein leistungsstarker Motor, sein bequemer Sitz und sein elegantes Aussehen machen ihn zu einem der begehrtesten Produkte von Vanpowers. Während der Veranstaltung konnten die Teilnehmer für 1 USD ein Los von den Veranstaltern kaufen, um an einer Verlosung teilzunehmen und die Chance zu haben, dieses fantastische E-Bike zu gewinnen.

Zusätzlich zu seiner Spende richtete das Unternehmen Vanpowers auch einen Stand auf der Veranstaltung ein und bot kostenlose Probefahrten und professionelle Beratung für E-Bike-Interessenten an. Die Teilnehmer konnten drei der heißesten E-Bikes von Vanpowers, die derzeit auf dem Markt sind, fahren: das LEGO®-ähnlich zusammengebaute Rennrad City Vanture, das Mountainbike Manidae mit dicken Reifen und das Seine sowie das neueste Modell UrbanGlide. Jedes dieser E-Bikes hat sein eigenes einzigartiges Design und seine eigenen Leistungsmerkmale, um sicherzustellen, dass der Fahrer die Funktionen und die Ästhetik erhält, die er bevorzugt. Bei der Veranstaltung konnten die Teilnehmer verschiedene Elektrofahrräder ausprobieren und bei interaktiven Spielen Geschenke mit Hundethemen und exklusive Produktrabatte erhalten. Die aufgeregte Atmosphäre bei der Veranstaltung erreichte ihren Höhepunkt, als die glückliche Gewinnerin Hayley Marie Colston das gespendete E-Bike gewann. Sie bedankte sich für die großzügige Unterstützung von Vanpowers und freute sich darauf, mit ihrem neuen E-Bike auf Entdeckungsreise zu gehen.

Die vier E-Bikes, die auf der Veranstaltung für Testfahrten zur Verfügung standen, hinterließen einen starken Eindruck, insbesondere das UrbanGlide. Dieses neue Modell ist ein weiterer Verkaufsschlager von Vanpowers. Die europäische Version des UrbanGlide wird offiziell auf der Frankfurter Eurobike Show vorgestellt, die vom 21. bis zum 25. Juni bei der Messe Frankfurt stattfindet. Interessierte können das zukunftsweisende, intelligent konstruierte E-Bike auf der Messe am Stand H32 in Halle 8.0 hautnah erleben. Auf der offiziellen Website von Vanpowers werden ab dem 21. Juni Vorbestellungen für die europäische Version des UrbanGlide zu einem erstaunlich niedrigen Frühbucherpreis möglich sein.

