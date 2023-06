Shandong Office of Hong Kong Business Daily

Weifang Floral blüht auf, da die Nachfrage wächst

Weifang, China (ots/PRNewswire)

Dies ist ein Bericht aus dem Shandong-Büro der Hong Kong Business Daily. Ein Angestellter der Shandong Lyusheng Butterfly Orchid Science and Technology Co Ltd pflegt am 2. Juni in einem Gewächshaus in Qingzhou, Provinz Shandong, die Blumen.

Der Blumensektor in der Provinz Shandong, einem wichtigen landwirtschaftlichen Standort in China, hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Dies ist den Anstrengungen bei der Entwicklung von Technologien zur Züchtung neuer Sorten von Setzlingen zu verdanken, die in der Lage sind, Blumen in vielfältigen Farben und Formen zu produzieren und so die unterschiedlichen Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen.

In der Gemeinde Huanglou in Qingzhou, einer Bezirksstadt von Weifang, säumen Workshops für den Blumenanbau die Straßen. Darunter befindet sich ein Standort für Schmetterlingsorchideen, an dem die gleichnamigen Pflanzen besonders gut zur Geltung kommen.

In einem der Gewächshäuser des Standorts stehen Schmetterlingsorchideen in verschiedenen Farben wie Gelb, Weiß, Rot und Rosa in voller Blüte und verströmen einen zarten Duft.Einige der Arbeiter verpackten einzelne Orchideen in Plastikbehälter, die für Supermärkte bestimmt waren. Einige arrangierten verschiedenfarbige Schmetterlingsorchideen in einem Holzrahmen, welcher für eine Landschaft verwendet werden sollte.

In den vergangenen 20 Jahren hat die Shandong Lyusheng Butterfly Orchid Science and Technology Co Ltd, der der Standort gehört, unabhängig mehr als 200 neue Sorten von Schmetterlingsorchideen entwickelt und kann jedes Jahr über 2 Millionen Setzlinge produzieren.

Diese verschiedenen Sorten entsprechen den unterschiedlichen Geschmäckern der Verbraucher, was den Markt für das Unternehmen erweitert hat. In Qingzhou, einer Stadt mit 960.000 Einwohnern, gibt es 315 große und mittelgroße Blumenproduzenten wie Lyusheng, sagte Zheng Dongpeng, stellvertretender Direktor des Qingzhou Flower Industry Development Service Center.Im Bezirk gibt es mehr als 3.000 Blumensorten, und das Handelsvolumen des Blumensektors erreichte nach Angaben des Zentrums im Jahr 2022 12,6 Milliarden Yuan (1,76 Milliarden Dollar).

Auch im Bereich der Sukkulenten erlebt der Bezirk einen Aufschwung. Nach Angaben des Zentrums machen Sukkulenten-Setzlinge und -Pflanzen 80 Prozent bzw. 60 Prozent des nationalen Marktes aus.

In den letzten Jahren hat die Regierung von Qingzhou Unternehmen bei der Forschung und Entwicklung von Setzlingen unterstützt.Dank dieser Unterstützung wurden in der Stadt jährlich über 70 Millionen Blumensetzlinge produziert.Als eines der ersten Unternehmen, das in Qingzhou in das Geschäft mit Schmetterlingsorchideen eingestiegen ist, hat Lyusheng eine Setzlings-Bank mit insgesamt über 300 Schmetterlingsorchideen-Sorten aufgebaut, darunter mehr als 200 neue Sorten des Unternehmens.

