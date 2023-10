Tina Teubner

Tina Teubner wird Preisträgerin des "Salzburger Stier 2024" und betritt neue Räume des Kabaretts

"Protokolle der Sehnsucht - ein Feuerwerk der Melancholie"

Tourstart am 3. November 2023

"Protokolle der Sehnsucht" von und mit Tina Teubner und Ben Süverkrüp: Tourstart am 3. November 2023 in Wermelskirchen, weitere Stationen in Wiesbaden, Wesel, Oberhausen und Berlin

Tina Teubner gilt als eine der brillantesten, sprachmächtigsten Kabarettistinnen unserer Zeit und als Meisterin der Zwischentöne. Zusammen mit Ben Süverkrüp, Komponist und exzellenter Begleiter am Klavier, bricht die Sängerin, Autorin, Vollblut-Violinistin und Virtuosin auf der singenden Säge mit ihrem Programm "Protokolle der Sehnsucht - ein Feuerwerk der Melancholie" eine Lanze für die Stillen, die Traurigen und die Nachdenklichen. Sie betritt damit Räume der Kleinkunst, die in dieser lauten Welt kaum mehr Platz finden.

Eine Liebeserklärung an die Melancholie.

Tina Teubner hat die wehmütigsten Lieder, die betörendsten Gedanken und die allerschönste Musik zusammengetragen - Ergebnis langer, vielleicht auch dunkler Nächte. Was würde der Welt an Schönheit fehlen, wenn es diese Nächte nicht gäbe!

In Teubners Lieder kann man sich fallen lassen. Sie setzen unserer aus den Fugen geratenen Welt etwas entgegen und finden sich nicht damit ab, dass unsere Welt in den Händen von "Psychopathen" liegt, denen nichts anderes einfällt, als sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Bewusst verzichtet der Abend auf Schenkelklopfer, vielmehr ist er von einem warmen, tiefen, menschenfreundlichen Humor getragen.

Mit Intellekt direkt ins Herz.

Tina Teubner feiert die Liebe und die Kunst als die einzigen Lebensretter und Quellen des Trostes von universeller Tragweite. Die "Protokolle der Sehnsucht" gehen direkt ins Herz. Mit ihren treffenden Analysen über das Dasein lädt Teubner das Publikum meisterlich charmant zu intellektuellen Seitensprüngen ein. Ihre Kunst, die in der Traurigkeit geboren ist, macht glücklich. Dieses Programm wärmt - wie eine Zusammenkunft vor dem Kaminfeuer oder eine zärtliche Berührung. Es ist ein Abend für alle, die um die Schönheit der Melancholie wissen und darum, dass Humor und Traurigkeit einander bedingen. Und vor allem für die, die an der Liebe gestorben sind und trotzdem weiterleben müssen.

Minimalistische Bühnentechnik trifft auf starke Präsenz.

Die Reduktion auf das Nötigste setzt den bühnentechnisch fast minimalistisch anmutenden Rahmen für die schnörkellose Inszenierung. Teubners Bühnenpräsenz besticht durch eine gewinnend-zurückhaltende Theatralik, deren Magie man sich nicht entziehen kann. Sie lebt die resolute Kämpferin ebenso wie die zärtlich Liebende, die Analytikerin oder die Clownin. Als wären sie siamesische Zwillinge reichen sich Intelligenz und Emotionalität die Hand.

Internationaler Kabarettpreis "Salzburger Stier 2024" für Tina Teubner

"Wenn ich einmal ganz berühmt bin, dann singe ich nur noch traurige Lieder. Die traurigsten Liebeslieder, die Sie sich vorstellen können. Nur noch trauriger". Diese Vision formulierte Teubner in den 1990er Jahren bei einem ihrer ersten Soloabende. Doch es brauchte das extreme Erlebnis von Pandemie und Lockdown, um die Melancholie deutlich zu fühlen und ihr ihre Schönheit abzuringen. Heute, 30 Jahre nachdem Teubner den Samen für "Protokolle der Sehnsucht" gesät hatte, wurde die Vision Wirklichkeit und mit dem internationalen Kabarettpreis "Salzburger Stier 2024" belohnt.

Neben Dirk Stermann aus Österreich und Dominik Muheim aus der Schweiz erhält Tina Teubner als deutsche Preisträgerin den "Salzburger Stier 2024".

Der mit je 6.000 Euro dotierte "Salzburger Stier" ist der einzige internationale Preis für Satire und gilt als deutschsprachiger Kabarett-Oscar. Die Auszeichnung wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und der Rai Südtirol vergeben, die sich hier zur größten Radio-Koproduktion im Bereich satirischer Unterhaltung zusammenschließen. Die Preisverleihung findet am 4. Mai 2024 in Olten/Schweiz statt.

Mit der Auszeichnung ehrt die Jury auch Teubners unbeirrbaren Weg, der eigenen Stimme zu folgen und ungewohnte Töne auf die Kabarett-Bühne zu bringen. Die einzigartige Karriere, die mit Teubners Sieg beim Bundeswettbewerb Gesang 1993 begann und über drei Dekaden mit verschiedensten Preisen regelmäßig gewürdigt wurde, findet mit dem "Salzburger Stier 2024" nun einen weiteren Höhepunkt.

Tina Teubner und Ben Süverkrüp: seit über 20 Jahren auf der Bühne ein Paar

Tina Teubner und Ben Süverkrüp haben sich 2001 für das Bühnenprogramm "Ich. Um nur einige zu nennen" kennengelernt. Seither touren sie gemeinsam durch den deutschsprachigen Raum. Gemeinsam wurden sie 2002 mit dem Deutschen Kabarettpreis und 2010 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson ausgezeichnet.

Tina Teubner hat Musiktherapie in Wien sowie Geige an den Hochschulen Düsseldorf und Münster studiert. Teubner, die stets im Drama die Komik und in der Komik das Abgründige entdeckte, fand konsequenterweise ihre künstlerische Heimat im Kabarett. Seit 1991 bereist sie den gesamten deutschen Sprachraum, fest entschlossen, ihr Publikum mit Liedern, Kabarett und Unfug zu beglücken und wachzurütteln. Überregionale Bekanntheit erlangte sie durch TV-Auftritte bei den Mitternachtsspitzen (WDR), im Schlachthof (BR) oder bei der Ladies Night (ARD). Tina Teubner ist verheiratet, Mutter zweier pubertierender Mädchen und lebt in Köln.

Ben Süverkrüp studierte Komposition, Musiktheorie und Klavier an der Folkwang Hochschule in Essen. Er schreibt über Musik fürs Radio (WDR 3 Diskurs, WDR3 Lieblingsstücke) und hat einen Lehrauftrag an der Folkwang Hochschule. Seit 2001 bereist er als fester Begleiter von Tina Teubner die Kleinkunstbühnen im deutschen Sprachraum. Ben Süverkrüp ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und lebt in Köln.

TOURDATEN "Protokolle der Sehnsucht"

03.11.23 20:00 Wermelskirchen // Kattwinkelsche Fabrik, www.kattwinkelsche-fabrik.de

04.11.23 19:30 Wiesbaden // Theater im Pariser Hof, www.theaterimpariserhof.de

10.11.23 20:00 Wesel // Bühnenhaus, www.wesel.de

11.11.23 20:00 Oberhausen // Ebertbad, www.ebertbad.de

18.11.23 20:00 Berlin // Bar jeder Vernunft, www.bar-jeder-vernunft.de

19.11.23 19:00 Berlin // Bar jeder Vernunft, www.bar-jeder-vernunft.de

Tourdaten der anderen Programme von Tina Teubner finden Sie unter: www.tinateubner.de/events

PRESSESTIMMEN

"Noch immer hält sie diesen Weisheitspegel, und noch immer schaut ihr die Knef irgendwie wohlwollend über die Schulter: Teubner spendet den Leuten Hoffnung mit Niveau, und das ist eine Kunst." (Nachtkritik)

"Und weil Tina Teubner ein Extra-Mensch ist, sind ihre Programme voll von Extra-Menschlichkeit." (WDR)

"Tina Teubner versteht es meisterlich, Poesie ohne Kitsch und Pathos zu vermitteln. Dazu weint mal die Geige, mal die singende Säge. Und Ben Süverkrüp fängt alle Stimmungen kongenial am Piano auf." (Kölnische Rundschau)

"Wortintensiv und wortgewandt ist sie, Tina Teubner, es bleibt einem die Spucke weg angesichts einer komprimierten, geballten Sprachintelligenz, die sich über sämtliche ihrer Anliegen ergießt." (Badische Neueste Nachrichten)

"Teubner beweist wieder mal, dass sie herausragt aus der Masse der Kleinkünstler - als Kabarettistin, Chansonsängerin und Komödiantin." (Allgemeine Zeitung Mainz)

