Guizhou Satellite TV

Guizhou Satellite TV veröffentlichte ein Video: Kasachische Schwestern erleben die Bouyei-Kultur auf eindringliche Weise

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Guiyang, China (ots)

Xingyi befindet sich in der südwestlichen Region der Provinz Guizhou, China, war schon immer ein kommerzielles Distributionszentrum, Drehpunkt und Festung im Schnittpunkt der Provinzen Guizhou, Yunnan und Guangxi. Es ist bekannt als "Drehpunkt von drei Provinzen" und eine wichtige Knotenstadt an der großen Seeroute im Südwesten Chinas.

Xingyi liegt in der weltbekannten goldenen klimaökologischen Zone und hat wunderschöne Berge und Flüsse, ein angenehmes Klima und ein tiefes kulturelles Erbe aufzuzeigen. Die ethnischen Bräuche sind reich und die ethnische Kultur ist bunt. Der "Achtklang-Sitzgesang" der Bouyei-Musik genießt im In- und Ausland den Ruf "Klang der Natur" und "Lebendes Fossil des Klangs". Es wurde zusammen mit den Zwölf Kompositionen mit Bouyei-Bronzetrommeln, der Bouyei-Oper und dem Leyou des Bouyei-Volkes in die Liste des nationalen immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Die von Guizhouer Satellitenfernsehen produzierte Kurzvideoserie "Be My Guest" lädt Ausländer in Form einer Reality-Show zum Besuch in Guizhou ein, um ihr wirkliches Leben vor Ort aufzuzeichnen. In dieser Folge waren Yelshibek Botakoz und Yelshibek Tomiris, Schwestern aus Kasachstan, voller Sehnsucht nach der Landschaft und Kultur von Guizhou. Sie kamen nach Xingyi und folgten den Bouyei-Schwestern Hani und Xiduo, um die fernen Berge zu sehen, Spezialitäten zu probieren und die ethnische Musik anzuhören. In ihren Augen liegt Guizhous einzigartige Karsttopographie, ihre Zungen waren fasziniert durch die einzigartige Nahrung aus Klebreis des Bouyei-Volkes und in ihren Ohren war das "Lebende Fossil des Klangs" des Bouyei-Volkes - "Achtklang-Sitzgesang" verweilend, so dass sie die verschiedenen ethnischen Kulturen des Bouyei-Volkes auf eindringliche Weise erlebt haben.

"Das Bouyei-Volk ist wirklich eins mit der Natur." Die Schwestern Yelshibek Botakoz und Yelshibek Tomiris sind tief berührt von dem Lebenszustand des Bouyei-Volkes, der eng mit der Natur verbunden ist. Die Schwestern hoffen, dass sie beim nächsten Mal ihre Familienmitglieder mitbringen, damit sie die einzigartigen Bräuche von Guizhou erleben können.

Original-Content von: Guizhou Satellite TV, übermittelt durch news aktuell