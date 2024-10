LearningSuite GmbH

Weiterbildung per Video: Alexander Knechtl von Learningsuite.io verrät, wie Sie Ihre Mitarbeiter effektiv schulen

Weiterhin stehen Unternehmer vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter kontinuierlich weiterzubilden und neues Personal möglichst effektiv einzuarbeiten - gerade Quereinsteiger benötigen dabei besondere Unterstützung. Digitale Schulungen bieten hierfür eine effiziente Lösung, doch nicht jede Methode erzielt den gewünschten Erfolg. Wie also können Unternehmen ihre Weiterbildungsstrategien optimieren und welche Ansätze machen den entscheidenden Unterschied?

Gerade mit Blick auf den weiterhin anhaltenden Fachkräftemangel wird es für die meisten Unternehmen immer wichtiger, ihren Aus- und Weiterbildungsprozess effizienter zu gestalten und so Zeit sowie Kosten zu sparen. Nicht selten mangelt es ihnen dabei allerdings an geeigneten Tools, um ihre digitalen Schulungen effektiv und nachhaltig umsetzen zu können. Ohne entsprechende Grundlagen drohen wichtige Schulungsinhalte schnell in Vergessenheit zu geraten oder bleiben nur unzureichend vermittelt. "Wird dieses Problem nicht gelöst, riskieren Unternehmen langfristig Produktivitätseinbußen und höhere Kosten", warnt Alexander Knechtl von Learningsuite.io. "Im schlimmsten Fall verlieren Mitarbeiter den Anschluss an wichtige Entwicklungen oder finden erst gar keinen Zugang dazu, was den Unternehmenserfolg erheblich beeinträchtigen kann."

"Unternehmer können die Herausforderungen der digitalen Weiterbildung am effektivsten meistern, indem sie auf interaktive, maßgeschneiderte Plattformen setzen", fügt er hinzu. "Diese ermöglichen nicht nur ein flexibles Onboarding, sondern steigern auch die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter - eine Chance, die Unternehmen für sich nutzen sollten." Gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Florian Gerstner und Fabio Moretti konnte Alexander Knechtl bereits zahlreiche Unternehmen dabei unterstützen, ihre Schulungsprozesse zu optimieren. So haben speziell die intuitive Bedienung und die Vielseitigkeit von Learningsuite.io bereits vielen Firmen geholfen, ihre Teams effizient und nachhaltig weiterzubilden. Was dabei besonders entscheidend ist, verrät Alexander Knechtl anhand der folgenden Tipps.

1. Die richtige Plattform als Basis für erfolgreiche Aus- und Weiterbildung

Die Auswahl der richtigen Plattform ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen digitalen Weiterbildung. Dabei sollte sie in der Lage sein, verschiedene Medienformate wie Texte, Bilder, Videos und Audiodateien zu integrieren. Zudem ist es entscheidend, dass die Plattform eine intuitive Bedienung ermöglicht, um die Erstellung von Schulungsinhalten schnell und effizient zu gestalten. So kann innerhalb weniger Stunden eine strukturierte Lernumgebung entstehen, die das Onboarding und die Weiterbildung aller Mitarbeiter erheblich vereinfacht.

Eine gut gewählte Plattform erlaubt es zudem, Schulungsinhalte flexibel zu gestalten und bei Bedarf schnell anzupassen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern sorgt auch dafür, dass Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand bleiben, ohne lange Ausfallzeiten zu haben.

2. Nachhaltiges Lernen: Die Rolle von interaktiven Inhalten

Um das Gelernte nachhaltig zu festigen und zugleich die Mitarbeitermotivation zu steigern, sind interaktive Inhalte absolut entscheidend. Aufgaben wie Multiple-Choice-Fragen, die im Anschluss an Schulungsvideos angeboten werden, fördern die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff. Diese Interaktivität verhindert, dass das Wissen lediglich passiv aufgenommen wird, was die Gefahr des schnellen Vergessens reduziert.

Durch die Integration von interaktiven Elementen können Schulungsverantwortliche darüber hinaus besser nachvollziehen, welche Inhalte von den Mitarbeitern verstanden wurden und wo eventuell noch Nachholbedarf besteht. Dies trägt wesentlich dazu bei, den Erfolg der Schulungen zu sichern und gezielt Anpassungen vorzunehmen.

3. Praxisnahe Weiterbildung durch eigene Inhalte der Mitarbeiter

Ein Abgaben-Feature bietet den Mitarbeitern zusätzlich die Möglichkeit, eigene Inhalte wie selbst erstellte Videos oder Audiodateien hochzuladen, die anschließend von den Verantwortlichen bewertet werden können. So könnte etwa ein Telefonist ein simuliertes Kundengespräch aufzeichnen und zur Beurteilung einreichen, während ein Vertriebsmitarbeiter ein Verkaufsskript so authentisch vorträgt, als würde er einen realen Kunden am Telefon haben.

Das dazugehörige Feedback erlaubt ein gezieltes, fortgeschrittenes Coaching, das herkömmliche Einarbeitungsmethoden ersetzt und die Weiterbildung noch praxisnäher und effizienter gestaltet.

4. Zentrale Anlaufstelle: Effizientes Wissensmanagement durch firmeneigenes Intranet

Damit Mitarbeiter außerdem jederzeit Zugriff auf alle relevanten Informationen und Ressourcen haben, braucht es ein gut strukturiertes Intranet. Mit individuell angepassten Dashboards kann jede Abteilung oder Position gezielt auf die für sie relevanten Dokumente, Links und Kontakte zugreifen. Eine solche Zentralisierung spart nicht nur Zeit, sondern erleichtert auch die Organisation und den Zugriff auf wichtige Inhalte.

Durch den Aufbau eines Unternehmens-Intranets entsteht somit eine strukturierte Wissensbasis, die alle benötigten Ressourcen bündelt und die Zusammenarbeit erleichtert. Zudem kann das Intranet an die speziellen Anforderungen des Unternehmens angepasst werden, um maximale Effizienz zu gewährleisten.

5. Zusatzfunktionen für maximalen Erfolg

Zuletzt erhöhen auch erweiterte Funktionen wie Statistik-Tools zur Lernfortschrittsüberwachung den Mehrwert einer Schulungsplattform erheblich. Demnach ermöglichen sie es, den Erfolg der Weiterbildungsmaßnahmen genau zu analysieren und individuelle Lernwege zu optimieren. Unternehmen, die solche Zusatzfunktionen in ihre Schulungsplattform integrieren, schaffen damit eine umfassende Lösung, die weit über den klassischen Schulungsansatz hinausgeht.

Auch spezielle Features wie Foren oder Chats bieten den Mitarbeitern zusätzliche Möglichkeiten zur Kommunikation und zum Austausch. Dadurch entsteht eine Lernkultur, die sowohl individuell als auch kollaborativ gefördert wird und die Effektivität der Weiterbildungen steigert.

