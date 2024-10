LearningSuite GmbH

Künstliche Intelligenz in der Kundenbetreuung: So können Berater und Agenturen ihren Betreuungsaufwand mithilfe von einer Funktion deutlich reduzieren

Ständige Rückfragen, Unklarheiten und somit enorm hoher Supportaufwand - und das trotz umfassendem Videokurs. Die meisten Agenturinhaber und Berater kennen es: Fast täglich müssen sie eine Menge Zeit dafür aufwenden, ihre Kunden bei der Suche nach bestimmten Informationen oder bereits gesehenen Inhalten in ihren Videokursen zu unterstützen.

"Vermeidbar wäre das allemal - gerade jetzt, wo künstliche Intelligenz nahezu den vollständigen Support dabei übernehmen könnte", verrät Florian Gerstner. "Man muss lediglich wissen, wie es funktioniert und welche Tools sich dafür eignen." Jedes Jahr optimiert der E-Learning-Profi die Kundenbetreuung und Informationsvermittlung von mehr als 500 Firmen. In diesem Beitrag erläutert Florian Gerstner, wie Berater und Agenturen ihren Betreuungsaufwand mithilfe von einer Funktion bereits spürbar minimieren können.

Warum der Einsatz von KI für alle Seiten Potenzial bietet

Die schnelle und gründliche Beantwortung von Rückfragen gehört zum Arbeitsalltag von Beratern und Agenturen dazu. Ob "Wo finde ich das Video zum Thema X?", "Kannst du mir nochmal die Stelle zeigen, wo du Y erklärt hast?" oder "Wer ist mein Ansprechpartner für Belang Z" - trotz Materialien und Erklärvideos kommen in der Regel zahlreiche Fragen auf. Das ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um ein umfangreiches Coaching mit mehreren Kursen handelt. Es fällt vielen Kunden dann schwer, Inhalte wiederzufinden, die sie vielleicht vor ein paar Wochen gesehen haben.

Je mehr Fragen Kunden stellen, desto herausfordernder ist dies allerdings für die Betroffenen. Denn Rückfragen führen zu einem hohen Zeit- und Betreuungsaufwand für Berater und Agenturen. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um ähnliche Unklarheiten, die sich immer wieder wiederholen. Die künstliche Intelligenz kann hier Abhilfe verschaffen und den Kunden helfen, ihre Fragen eigenständig zu beantworten.

Positive Erfahrungen auf Kunden- und Beraterseite

Das führt zu positiven Erfahrungen auf beiden Seiten. Berater und Agenturen können ihren Betreuungsaufwand drastisch senken. Dadurch bleibt ihnen mehr Zeit für andere Aufgaben. Auf Kundenseite wiederum wird die Zufriedenheit stark erhöht. Denn auch Kunden schätzen es, wenn sie in der Lage sind, gesuchte Informationen schnell und eigenständig zu finden - ohne lange warten oder den Berater kontaktieren zu müssen.

Die schnellere und einfachere Zugänglichkeit von Inhalten bedeutet ferner, dass Kunden das Gefühl haben, jederzeit die Kontrolle über ihr Lernmaterial zu haben. Das stärkt das Vertrauen in die Kompetenz des Beraters und die Qualität der angebotenen Inhalte. Eine positive Kundenerfahrung trägt am Ende auch dazu bei, dass Kunden den Berater oder die Agentur weiterempfehlen. Wie kann die künstliche Intelligenz nun konkret Rückfragen reduzieren? Das soll am Beispiel der Lernplattform LearningSuite gezeigt werden.

Mit der KI-Suchfunktion schnell und einfach Informationen wiederfinden

Bei LearningSuite kommt die auf KI basierende intelligente Suchfunktion zum Einsatz. Mit dieser Suche können Kunden nicht nur einfach nach einem Begriff im Titel eines Videos suchen, sondern auch nach Inhalten, die im Video gesprochen wurden. Wenn sich ein Kunde beispielsweise an eine Lektion erinnert, in der es um ein Formular ging und das Wort "Formular" nicht im Titel der Kurslektion vorkommt, wäre dieser Begriff über eine normale Suche schwer auffindbar. Mit der KI-Funktion von LearningSuite kann der Kunde jedoch einfach "Formular" eingeben und gelangt nicht nur zur Lektion, sondern springt auch direkt zur Stelle im Transkript, wo das Wort "Formular" tatsächlich erwähnt wird. Der Kunde wird folglich direkt zu der Sekunde im Video geleitet, in der das Wort fiel.

Diese KI-Suchfunktion basiert auf einer Transkriptionsfunktion von LearningSuite, die von allen erstellten Videos der Berater und Agenturen Transkripte erstellt. Mit dieser Funktion kann man außerdem problemlos Untertitel für Videos erstellen lassen. Das Ergebnis: Der Betreuungsaufwand für Berater und Agenturen reduziert sich im Schnitt um bis zu 80 Prozent. Sie müssen in der Folge deutlich seltener auf Anfragen reagieren und können sich auf die wertschöpfenden Tätigkeiten ihres Geschäfts konzentrieren - also auf die Bereiche, die tatsächlich Umsatz generieren.

