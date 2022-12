nCino

Hamburg Commercial Bank geht mit nCino in den Live-Betrieb

Deutschlands "Best Performing Bank" schließt die Implementierung der nCino-Plattform zur weiteren Effizienzsteigerung erfolgreich ab.

Wilmington, N.C./London/Hamburg (ots)

nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), ein Pionier für Cloud-Banking und digitale Transformation in der globalen Finanzdienstleistungsbranche, gibt heute bekannt, dass die Hamburg Commercial Bank (HCOB) ab sofort das nCino Bank Operating System® einsetzt. nCino unterstützt die Arbeitsabläufe der Bank von der Verarbeitung von Transaktionen in der Pipeline über die Strukturierung bis hin zur Kreditentscheidung. So kann die Hamburg Commercial Bank ihre Prozesse beschleunigen und ihre Effizienz steigern.

Die HCOB ist in allen deutschen Metropolregionen sowie in ausgewählten europäischen Märkten vertreten. Die Bank ist ein Spezialfinanzierer, der gewerbliche Kunden betreut und Projekte im Immobilien- und Schifffahrtssektor sowie in den Bereichen Erneuerbare Energien und Infrastruktur finanziert. Die Bank wurde kürzlich mit dem "Euromoney Award for Excellence 2022" in der globalen Kategorie "World's Best Bank Transformation" ausgezeichnet und verfügt über einige der besten Finanzkennzahlen im deutschen Bankwesen.

"Wir haben die Hamburg Commercial Bank innerhalb weniger Jahre zu einer fokussierten und profitablen Geschäftsbank entwickelt. Auf diesem Fundament möchten wir aufbauen und unser Geschäft weiterhin maßvoll ausbauen. Die Implementierung von nCino ist ein großartiges Beispiel für die Umsetzung dieser Strategie", erklärt Jan Lührs-Behnke, Leitung Kreditrisikomanagement bei der Hamburg Commercial Bank. "Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit nCino, da wir bereits heute sehr positive Ergebnisse in Bezug auf die Beschleunigung unserer Prozesse, effizienteres Arbeiten und die Schaffung eines besseren Kundenerlebnisses erzielen."

"Wir sind sehr stolz auf die Partnerschaft mit der HCOB und den erfolgreichen Einsatz der nCino-Plattform in Deutschland", ergänzt Charlie McIver, Managing Director EMEA bei nCino. "Die HCOB hat eine der ehrgeizigsten Transformationen auf dem Weg zu einer cloudbasierten Technologie durchlaufen, die ich je miterlebt habe. nCino hat die gesamten, konsolidierten Daten in die neue Lösung überführt sowie unterschiedliche Legacy-Systeme ersetzt, um eine einzige, durchgängige Plattform für die Kreditvergabe und -prüfung zu schaffen. Dank nCino verfügt die HCOB nun über eine flexible Plattform für die nahtlose Anbahnung von Finanzierungen bis hin zur Entscheidung und Buchung eines Kredits. Nachdem die grundlegende Implementierung nun abgeschlossen ist, freuen wir uns darauf, die HCOB bei weiteren Innovationen zu unterstützen."

Das nCino Bank Operating System verändert die Art und Weise, wie Finanzinstitute (FIs) über verschiedene Geschäftsbereiche hinweg operieren und interagieren. nCino ermöglicht es FIs, ein personalisiertes, digitales Erlebnis über den gesamten Finanzprozess hinweg zu bieten - vom Onboarding über die Kontoeröffnung und Kreditvergabe bis hin zu datengestützten Einblicken und Analysen über alle Geschäftsbereiche und Kanäle hinweg. nCino verbessert auch die Interaktionen zwischen Mitarbeitern, Kunden und Dritten. Dies alles führt zu einer kontinuierlichen Optimierung der Daten, höherer Rentabilität, steigender Effizienz und Transparenz sowie der umfassenden Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben.

Über nCino

nCino (NASDAQ: NCNO) ist der weltweit führende Anbieter für Cloud-Banking. Das nCino Bank Operating System® bietet Finanzinstituten eine skalierbare Technologie, die sie dabei unterstützt, ihre Umsätze zu steigern, die Effizienz zu erhöhen, Kosten einzusparen und die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben einzuhalten. In einer digitalisierten Welt verbessert die cloudbasierte Plattform von nCino das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis und ermöglicht es Finanzinstituten, ihre Kunden effektiver zu betreuen, Kredite zu vergeben und den gesamten Kredit-Lebenszyklus zu verwalten sowie Einlagen- und andere Konten über verschiedene Geschäftsbereiche und Kanäle hinweg zu eröffnen. nCino verändert die Arbeitsweise von Finanzinstituten dank Innovation, Reputation und Geschwindigkeit. Weltweit arbeiten bereits heute mehr als 1.750 Finanzinstitute aller Arten und jeder Größenordnung mit nCino zusammen. Weitere Informationen finden Sie hier: www.ncino.de

Über die Hamburg Commercial Bank

Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) ist eine private Bank mit Hauptsitz in Hamburg. Die HCOB bietet ihren Kunden eine hohe Strukturierungskompetenz bei der Finanzierung von Immobilien und verfügt über eine starke Marktposition im internationalen Shipping. In der europaweiten Projektfinanzierung von Erneuerbaren Energien und digitaler Infrastruktur zählt die Bank zu den Pionieren. Die Bank bietet individuelle Finanzierungslösungen für internationale Unternehmenskunden sowie ein fokussiertes Firmenkundengeschäft in Deutschland. Ein zuverlässiger und zeitnaher Zahlungsverkehr sowie Produkte für den Außenhandel runden das Angebot der Bank ab. Die HCOB richtet ihr Handeln an etablierten ESG-Kriterien aus. Weitere Informationen finden Sie hier: www.hcob-bank.com

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen im Allgemeinen Handlungen, Ereignisse, Ergebnisse, Strategien und Erwartungen und sind oftmals anhand der Worte "glauben", "erwarten", "beabsichtigen", "antizipieren", "planen", "anstreben", "schätzen", "projizieren", "können", "werden", "könnten", "fortsetzen" oder anhand ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf der bisherigen Leistung von nCino und den aktuellen Plänen, Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens. Sie stellen keine Zusicherung dar, dass nCino diese Pläne, Einschätzungen oder Erwartungen auch tatsächlich erreichen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen repräsentieren die Erwartungen von nCino zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse können dazu führen, dass sich diese Erwartungen ändern. nCino ist nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Hierzu zählen beispielsweise Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Marktakzeptanz der Lösung, den Wettbewerb, die internationale Expansion sowie Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf das Geschäft und die Finanzergebnisse von nCino auswirken könnten, sind in den Berichten enthalten, die nCino bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat (verfügbar auf der Website www.ncino.com oder auf der SEC-Website www.sec.gov). Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Berichten enthalten sein, die nCino von Zeit zu Zeit der SEC vorlegt.

