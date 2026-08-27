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Jede dritte Bestellung, ein Eis: Flink-Daten zeigen Deutschlands Hitzesommer 2026

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Berlin (ots)

Am Rekord-Hitzetag Ende Juni enthielt jede dritte Flink-Bestellung Eis - im Winter war es jede 25. Eiswürfel- und Sonnencreme-Bestellungen stiegen bei der Hitzewelle auf das Dreifache.

Als Deutschland Ende Juni in eine Hitzewelle geriet, liefen bei Flink die Eis-Bestellungen zu Hochform auf. Am 25. Juni - dem Spitzentag der Hitze - enthielt fast jede dritte Flink-Bestellung mindestens ein Eis-Produkt. Im Winter ist es kaum jede 25. Bundesweit liegt Magdeburg beim Eis-Konsum vorn, Berlin überraschend am Ende - und was genau bestellt wird, ist stark stadtspezifisch: Kiel isst Snickers, München Protein-Eis, Hamburg Langnese. Flink veröffentlicht die Bestelldaten des Sommers 2026.

7-mal mehr Eis als im Winter

Der Unterschied zwischen Sommer und Winter ist in keiner Produktkategorie so deutlich wie bei Eis. Im Vergleich zu den Wintermonaten bestellen Flink-Kund*innen im Sommer gut siebenmal so viele Eis-Produkte. Die Grillsaison treibt auch den Bier-Absatz: Bier landet im Sommer 2,6-mal häufiger im Warenkorb als im Winter - Radler sogar 4,4-mal.

Das meistbestellte Sommergemüse überrascht: Es ist die Gurke. In allen Varianten zusammen führt sie vor Cherrytomaten, Paprika und Avocado. Wassermelone und Honigmelone finden sich ebenfalls verlässlich im Sommerkorb.

Als die Thermometer stiegen, stiegen auch die Eis-Zahlen

In der Hitzewoche vom 24. bis 27. Juni verdoppelten sich die Eis-Bestellungen gegenüber dem normalen Sommerniveau. Noch stärker reagierten zwei andere Kategorien: Eiswürfel wurden 3,5-mal häufiger bestellt als in den frühen Juniwochen - Sonnencreme sogar 3,6-mal. Auch Wasser legte nochmals zu: Mineralwasser stiegen in der Hitzewoche um rund 37 Prozent, Bier um 40 Prozent.

"Der Sommer 2026 hat gezeigt, wie stark Flink als Infrastruktur für spontane Hitze-Einkäufe genutzt wird. Wenn es heiß wird, braucht man Eis, Eiswürfel, Wasser - und das am besten sofort. Genau dafür sind wir da." - Lucas Rietz, Managing Director Flink Deutschland

Spaghetti Eis schlägt Magnum - und Gösser Naturradler führt beim Bier

Das meistbestellte Eis-Produkt im Sommer 2026 ist Ja! Spaghetti Eis, gefolgt von Langnese Konfekt und Snickers Ice Cream. Beim Wassereis - dem Segment mit dem stärksten saisonalen Anstieg - führen Langnese Capri Vegan und Nestlé Pirulo, die im Vergleich zum Winter sechsmal beziehungsweise dreimal häufiger bestellt wurden. Beim Bier übernimmt das Radler: Gösser Naturradler ist das meistbestellte Biermischgetränk des Sommers.

Um 21 Uhr ist Eis-Zeit

Die Eis-Nachfrage im Sommer folgt einem klaren Tagesrhythmus: Ab dem späten Vormittag steigt sie gleichmäßig an und erreicht um 21 Uhr ihren Höhepunkt. Im Winter liegt der Eis-Peak dagegen nach Mitternacht - ein Zeichen für spätes Sofa-Snacking.

Städteranking: Was jede Stadt am liebsten bestellt

Magdeburg liegt beim Eis-Konsum bundesweit vorn, gefolgt von Essen, Frankfurt und Hannover. Berlin bildet das Schlusslicht unter den großen Städten und bestellt gut ein Viertel weniger Eis als Magdeburg. Besonders auffällig in Magdeburg: Großpackungen und Eisbecher werden dort doppelt so häufig bestellt wie im bundesweiten Schnitt - Magdeburg ist die Großpackungs-Hochburg Deutschlands.

Doch interessanter als das Ranking ist die Frage, was konkret bestellt wird.

Spaghetti Eis ist das meistbestellte Eisprodukt in sieben der zwanzig größten Flink-Städte - darunter Berlin, Köln, Leipzig, Magdeburg, Chemnitz und Nürnberg. Es ist das einzige Produkt, das in keiner Stadt komplett aus den Top drei fällt.

Süddeutschland entscheidet sich für Protein. In München, Frankfurt, Stuttgart und Mannheim steht das Rewe Beste Wahl High Protein Eis Double Chocolate auf Platz eins - auch beim Dessert setzt der Süden auf Fitness.

Hamburg treu zu Langnese. In Hamburg führt Langnese Konfekt die Rangliste an, ebenso in Düsseldorf und Braunschweig. Langnese hat seinen Ursprung in Hamburg - die Markentreue ist messbar.

Kiel ist Snickers-Stadt. In Kiel landet Snickers Ice Cream auf Platz eins, mit deutlichem Abstand auf Platz zwei. Auch Hannover, Wuppertal und Dresden sind klar im Snickers-Lager.

Essen steht auf Split. Langnese Cuja Mara Split - das Stiel-Eis in Tropenfrucht - ist nirgends in Deutschland so beliebt wie in Essen. Essen ist außerdem die Stadt mit der insgesamt zweithöchsten Eis-Quote und dem höchsten Anteil an Eis am Stiel bundesweit.

Wassereis: Wuppertal an der Spitze. Beim klassischen Wassereis - Capri, Pirulo, Flutschfinger - liegt Wuppertal bundesweit vorn. Überraschend: Kiel - geographisch nah am Wasser - liegt beim Wassereis nur im Mittelfeld.

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