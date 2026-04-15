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Spargel-Report: Flink-Daten verraten, wie Deutschland seine liebste Gemüsesaison einläutet

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Berlin (ots)

Grüner Spargel dominiert - und die Hollandaise kommt direkt als Fertigprodukt

Die Spargelsaison 2026 ist eröffnet: Pünktlich zu den ersten frischen Stangen aus deutschen Feldern blickt Flink, Deutschlands führender Anbieter für minutenschnelle Lebensmittellieferungen, auf die Bestelldaten der Saison 2025 zurück - und zeigt, wie unterschiedlich die Deutschen ihren Frühlingsklassiker genießen. Das Ergebnis: Deutschland ist gespalten - Grün versus Weiß, Süden versus Norden. Und das klassische Fertig-Hollandaise gehört für viele unverzichtbar dazu.

Grüner Spargel gewinnt - klarer als erwartet

Die Zahlen aus 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Grüner Spargel dominierte mit ca. dreimal so vielen Bestellungen wie sein weißes Pendant. Bereits in der Woche vom 14. April 2025 erreichte der grüne Spargel seinen Bestellpeak - ganze zwei Wochen früher als der weiße, der seinen Höhepunkt erst in der Woche vom 28. April verzeichnete. Die Saison endete traditionell Anfang Juli, wenn die Bestellkurven beider Sorten auf ein Minimum fielen.

Das klassische Duo: Spargel und Hollandaise

Besonders aufschlussreich: Wer in 2025 Spargel bestellte, griff dabei häufig gleichzeitig zur Fertig-Hollandaise. München, Dresden, Nürnberg, Potsdam, Darmstadt, Karlsruhe, Wiesbaden, Aschaffenburg, Regensburg und Heidelberg führten das Ranking der kombinierten Spargel-Hollandaise-Käufe an. Das Bild ist eindeutig: Je südlicher, desto klassischer - und desto öfter kommt die Sauce praktischerweise direkt als Fertigprodukt.

Nord-Süd-Graben beim Spargel 2026

Die aktuellen Daten aus den ersten Wochen der Saison 2026 zeigen bereits erste Tendenzen. Weißer Spargel wird bisher besonders stark in Frankfurt, Erfurt, Kassel, Bochum, Osnabrück, Bremen und Münster bestellt - eher Norden und Mitte. Grüner Spargel führt dagegen in Aschaffenburg, Stuttgart, Wiesbaden, Frankfurt, Freiburg und Mannheim - klar der Süden und die Rhein-Main-Region.

"Spargel ist das verlässlichste Saisonprodukt, das wir kennen - und unsere Daten aus 2025 zeigen, wie tief dieses Frühlingsgefühl in Deutschland verwurzelt ist", sagt Lucas Rietz, Managing Director bei Flink Deutschland. "Was uns dabei besonders überrascht: Die Beliebtheit des Grünen Spargels übertrifft den Weißen deutlich. Und dass die Fertig-Hollandaise so konsequent mitgekauft wird, zeigt: Die Deutschen lieben den Klassiker - wollen ihn aber so bequem wie möglich genießen."

"Wir stehen jetzt am Anfang einer neuen Saison - und die frühen Daten aus 2026 deuten darauf hin, dass sich die Muster aus dem Vorjahr wiederholen", ergänzt Rietz.

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