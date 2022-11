Webmanager GmbH

Luxus geht immer - Luxusimmobilien-Makler.com gestartet

Sinzheim/Baden-Baden (ots)

Die Stimmung in der Wirtschaft aufgrund Corona-Nachwehen, Inflation, Zinserhöhung und Ukraine-Krieg ist so schlecht wie lange nicht. Die Webmanager GmbH aus Sinzheim bei Baden-Baden ficht dies nicht an und startet nun die Website Luxusimmobilien-Makler.com, auf der wertbeständige Premiumimmobilien wie Luxushäuser, Luxusvillen mit Pool und andere hochwertige Liegenschaften vermakelt werden. "Luxusimmobilien gehen immer, erst recht in Inflations- und Krisenzeiten", so Diplom-Betriebswirt (BA) und Geschäftsführer Achim Kilgus zur Strategie von Luxusimmobilien-Makler.com. " Eine Luxusimmobilie in guter Lage bietet Inflationsschutz und wird weiterhin von finanzstarken Käuferschichten nachgefragt". Während die Einkommen der Mittelschicht eher stagnieren oder gar aufgrund der Inflation dahinschmelzen, hat die Zahl der vermögenden Menschen stetig zugenommen. Dies geht aus dem Global Wealth Report hervor, den die Credit Suisse kürzlich vorgestellt hat. Der Zuwachs soll sich laut der Studie bis 2026 trotz beeinträchtigenden Faktoren fortsetzen. Die globale Inflation und der Ukraine-Krieg solle zwar in den nächsten Jahren die reale Vermögensbildung erschweren, jedoch wird erwartet, dass weltweit gesehen das Vermögen sich in nominalen US-Dollar bis 2026 um ca. USD 169 Bio. erhöhen würde, was einen Anstieg von ca. 36 % bedeuten würde.

Das Team von Luxusimmobilien-Makler.com möchte dieses günstige Umfeld in den nächsten Jahren nutzen und ein maßgeblicher Player im Marktsegment Premiumimmobilien werden. Wichtige Erfolgsgrundlagen der Webmanager GmbH sind die Erfahrungen aus dem bereits länger betriebenen Geschäftsbereich Gewerbeimmobilien sowie fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen und hervorragendes Know-how im Bereich Online-Marketing. Das Unternehmen ist weiterhin als unabhängige Makelei an keine Anteilseigner, Franchisingpartner oder Bankinstitute gebunden und verfolgt zu 100% die Interessen seiner Kunden. Der Betrieb ist IHK-zertifiziert und Geschäftsführer Achim Kilgus verfügt neben der Maklererlaubnis nach § 34c Gewerbeordnung zusätzlich über die Makler-Zulassung für den französischen Markt. Es besteht zudem eine Kooperation mit der Anwaltskanzlei Eva Kilgus. Eva Kilgus ist spezialisiert auf Gewerberecht sowie Pachtrecht und ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.

Über die Webmanager GmbH

Die Webmanager GmbH aus Sinzheim bei Baden-Baden wurde im Jahr 2000 gegründet. Über die bereits länger betriebene Website Gewerbeimmobilien-Makler.com werden gewerbliche Objekte wie Geschäftshäuser, Gewerbehallen, Lagerhallen, Logistikhallen, Produktionsgebäude, Ladenflächen und Gewerbegrundstücke vermakelt.

