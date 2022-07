Montafon Tourismus

Montafon Totale Trail: hart, herausfordernd und unglaublich schön

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Silvretta Montafon am 9. Juli 2022 das Trailrunning-Event in Zusammenarbeit mit „On“ und Montafon Tourismus.

Beim Montafon Totale Trail gehen die Läuferinnen und Läufer im hochalpinen Gelände an ihre Grenzen und staunen gleichzeitig über die Schönheit der Montafoner Bergwelt. Hunderte motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen Nationen nehmen an den drei Distanzen mit 10, 33 und 47 Kilometern und 1.200 bis 4.200 Höhenmetern teil. Insgesamt befinden acht Verpflegungsstationen entlang der Strecke – und das ist nur ein Teil der beeindruckenden Zahlen des Montafon Totale Trails.

Unterschiedliche Distanzen

Die längste Distanz, der Montafon Totale Trail Ultra, umfasst insgesamt 47 Kilometer und 4.200 Höhenmeter. Die Trailrunnerinnen und Trailrunner erwarten, nach noch relativ entspannten ersten 3,5 Kilometern, bereits die ersten Höhenmeter in Richtung Sennigrat. Weiter geht es auf dem Wormser Höhenweg zum ersten Abstieg nach St. Gallenkirch. Dort angekommen folgt der nächste Anstieg über Garfrescha bis zur Valisera Bahn Bergstation und weiter auf den höchsten Punkt, die Madrisella. Begleitet von dem unbeschreiblichen Bergpanorama der Verwall- und Silvrettagruppe folgt der Endspurt ins Ziel, die Nova Stoba der Silvretta Montafon.

Derselbe Startpunkt, dasselbe Ziel, jedoch eine verkürzte Streckenführung (33 Kilometer und 3.300 Höhenmeter) erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Montafon Totale Trails der Silvretta Montafon. Für Fans von kürzeren Distanzen gibt es den Montafon Totale Berglauf mit 10 Kilometern und 1.200 Höhenmetern. Der Startschuss für die beiden längeren Distanzen fällt am Samstag, den 9. Juli 2022 um 07:00 Uhr direkt bei der Alpin Sport Zentrale in Schruns. Der Montafon Totale Berglauf startet um 11:00 Uhr bei der Talstation der Valisera Bahn in St. Gallenkirch.

Montafon Totale Kids

Und auch für die jüngsten Nachwuchsläuferinnen und Nachwuchsläufer gibt es einiges zu bieten: Während die Bambini auf der Strecke rund um die Nova Stoba bereits erste Berglaufluft schnuppern, können Kids und Juniors auf der längeren Strecke in Richtung Aussichtspunkt „Vier Barga“ ihre Ausdauer unter Beweis stellen.

Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Silvretta Montafon den Montafon Totale Trail, in Zusammenarbeit mit On – die Schweizer Performance Laufschuh-Marke – und Montafon Tourismus. Ebenfalls mit an Bord sind außerdem Intersport Fischer, Uvex, Hammer Nutrition, Kloster Kitchen und die Brauerei Fohrenburg.

