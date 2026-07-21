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Umfrage: Jeder zehnte Beschäftigte könnte seine Arbeit ohne KI nicht mehr ausführen

Köln (ots)

Künstliche Intelligenz ist in deutschen Unternehmen mehr als nur ein zusätzliches Werkzeug. Sie gehört zum Arbeitsalltag, und ein Ausfall hätte unmittelbare Folgen: Jeder zehnte Beschäftigte in Deutschland gibt an, seine Arbeit ohne KI-Tools nicht mehr ausführen zu können. Weitere 19 Prozent hätten ohne KI nicht genügend Zeit, um ihre täglichen Aufgaben zu erledigen. Dies geht aus der aktuellen Ausgabe des "Expleo AI Pulse" hervor. Für die Studie werden jeden Monat Beschäftigte, Führungskräfte und Unternehmensinhaber in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Irland befragt.

"Bei KI sprechen wir oft über Innovation, aber zu selten über Resilienz. Unsere Studie zeigt: In vielen Unternehmen ist KI bereits Teil der betrieblichen Infrastruktur. Fällt sie aus, geht es nicht mehr um Effizienz, sondern darum, die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Die Frage ist also nicht mehr, ob Unternehmen KI einsetzen sollten, sondern welche Geschäftsprozesse ohne KI überhaupt noch funktionieren würden", sagt Dr. Yusuf Erdogan, Country Lead Digital & Technology bei Expleo Deutschland.

Führungskräfte sind besonders auf KI angewiesen

Insbesondere auf den oberen Führungsebenen wird deutlich, wie stark KI bereits in Arbeitsabläufe integriert ist. 31 Prozent der befragten Gesellschafter geben an, dass ihre Arbeit ohne KI deutlich komplizierter wäre. Das ist der höchste Wert aller Hierarchiestufen. Gleichzeitig geben nur acht Prozent der C-Level-Führungskräfte an, dass ein Wegfall der KI-Tools keinen Unterschied machen würde. Im mittleren Management liegt dieser Anteil mit 23 Prozent nahezu dreimal so hoch.

"Wer strategische Entscheidungen vorbereitet, große Informationsmengen bewertet oder komplexe Zusammenhänge analysiert, nutzt KI heute vielfach als integralen Baustein seiner Arbeit", erklärt Erdogan. "Je größer die Führungsverantwortung, desto stärker ist KI bereits in Entscheidungsprozesse integriert."

Auch die Größe des Unternehmens hat Einfluss auf den Stellenwert von KI im Arbeitsalltag. Am häufigsten rechnen Beschäftigte in Unternehmen mit 250 bis 999 Mitarbeitenden damit, dass ihre Arbeit ohne KI deutlich stressiger werden würde (28 Prozent). Gleichzeitig geben Beschäftigte in Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden am häufigsten an, ihre Arbeit ohne KI überhaupt nicht mehr ausführen zu können (elf Prozent). In Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden liegt dieser Anteil bei lediglich sechs Prozent.

Deutschland nutzt KI konsequenter als die europäischen Nachbarn

Der Ländervergleich zeigt: 28 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erwarten ohne KI deutlich mehr Stress im Arbeitsalltag. Dieser Wert ist höher als in Großbritannien (22 Prozent), Irland (20 Prozent) oder Frankreich (19 Prozent). Gleichzeitig ist der Anteil der Beschäftigten, die keinen Unterschied bemerken würden, mit zwölf Prozent besonders gering. Ganz anders in Großbritannien. Dort sagt knapp jeder Dritte: "Das würde keinen Unterschied machen."

"Deutschland zeigt inzwischen eine bemerkenswerte Konsequenz beim Einsatz von KI", sagt Erdogan. "Während KI in anderen Ländern häufig noch als zusätzliches Werkzeug verstanden wird, ist sie hier vielerorts bereits fester Bestandteil der täglichen Arbeitsorganisation."

Die zunehmende Integration von KI spiegelt sich auch im langfristigen Verlauf des Expleo AI Pulse wider. Nach elf Erhebungswellen hat sich der europäische Sentiment-Index auf einem stabilen Niveau eingependelt. Im Juni liegt der europäische AI Pulse bei 65 Punkten, im Mai waren es 67 Punkte. Deutschland behauptet sich dagegen seit mehreren Monaten auf konstant hohem Niveau und erreicht erneut 67 Punkte. Erdogan sagt dazu: "Die erste Euphorie ist einer realistischen Einschätzung gewichen. Dort, wo KI bereits fest in den Arbeitsalltag integriert ist, bleibt auch das Vertrauen in die Technologie stabil."

Kernaussagen

Zehn Prozent der deutschen Beschäftigten könnten ihre Arbeit ohne KI-Tools nicht mehr ausführen; weitere 19 Prozent hätten nicht genügend Zeit, ihre Aufgaben zu erledigen.

31 Prozent der Unternehmensinhaber sagen, ihre Arbeit wäre ohne KI deutlich komplizierter - der höchste Wert aller Hierarchiestufen.

12 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sagen, der Wegfall von KI-Tools würde keinen Unterschied machen - der niedrigste Wert im Ländervergleich.

Nach elf Erhebungswellen bleibt Deutschland im AI Pulse mit 67 Punkten stabil.

Zur AI-Pulse-Studie

Die "Expleo AI Pulse"-Umfrage wird seit August 2025 jeden Monat in Deutschland, Irland, Großbritannien und Frankreich durchgeführt und liefert repräsentative Stimmungsbilder zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Die aktuelle Ausgabe basiert auf der elften Erhebungswelle (Feldphase: Juni 2026). Pro Land werden 200 Führungskräfte befragt, insgesamt sind es 800 Personen pro Monat. Die Teilnehmenden stammen aus den Branchen IT, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Handel, Ingenieurwesen sowie Transport und Logistik. Die Studie wird von der Insights-Agentur Opinium im Auftrag von Expleo durchgeführt. Umfangreiche Datensätze und zusätzliche Informationen sind auf Anfrage erhältlich.

Über Expleo

Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt.

Expleo profitiert von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen. Es ist das Bestreben der Expleo Group, bei jedem Schritt des Wertschöpfungsprozesses Innovationen voranzutreiben, wobei sie auf fundierte Branchenkenntnisse und umfassendes Fachwissen in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Datenwissenschaft aufbaut.

Als Unternehmen, das Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Diversität legt, verpflichtet sich die Expleo Group dazu, ihren Geschäften mit Integrität nachzugehen und auf mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Gesellschaft hinzuarbeiten.

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