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Klare Kernbotschaften für starke Unternehmenskommunikation

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Hamburg (ots)

Klare Sprache, starke Wirkung: Botschaften auf den Punkt gebracht, einheitlich und überzeugend

Um Kunden und Nutzer, Journalisten, Redaktionen oder Stakeholder wirkungsvoll und verständlich zu erreichen, sind prägnante Kernbotschaften unerlässlich. Denn mit klarer, überzeugender und gezielter Ansprache dringen diese Informationen durch und bleiben im Gedächtnis. Thilo Hopert und Christian Hartung, SEO-/GEO-Spezialisten im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content, erläutern journalistisches Handwerkszeug, mit dem Sie Ihre Botschaften prägnant, konsistent und wirkungsvoll formulieren.

Klare Kernbotschaften entwickeln: für eine starke Unternehmenskommunikation

Gute Kernbotschaften der Unternehmenskommunikation transportieren relevante Informationen und sind auf Anhieb verständlich. Sie vermitteln, was die für Sie wichtigen Anspruchsgruppen aufnehmen, und über Ihr Unternehmen, Ihre Produkte, Vorhaben und Prozesse wissen sollen.

In diesem Webinar erklären Thilo Hopert und Christian Hartung mit den Instrumenten des Journalismus, wie Sie präzise formulieren und Ihre Informationen wirkungsvoll platzieren. Sie erfahren, wie Sie zentrale Aussagen entwickeln, schärfen und konsistent transportieren - für einen souveränen und einheitlichen Auftritt.

Dabei wird theoretisches Basiswissen vermittelt und wir schauen uns Beispiele aus der Praxis an. Mit diesem Handwerkszeug können Sie anschließend für Ihre individuellen Aussagen und Botschaften durchstarten - in allen Kanälen, Formaten und Medien Ihres Unternehmens.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Die Durchführung erfolgt auf MS Teams.

Programm

Aufbau und Struktur von Kernbotschaften

Zusammenhänge mit SEO und GEO

Der Weg zum Ziel: Zielgruppenorientierung, Klarheit & Einfachheit, Relevanz & Nutzen, Authentizität, Glaubwürdigkeit & Konsistenz

Nicht nur den Verstand ansprechen: Der Einsatz von Emotionalität

Do`s und Don´ts: Was Sie tun und welche Fehler Sie anderen überlassen sollten

Fallbeispiele

Das Webinar richtet sich an Pressesprecherinnen, Mitarbeitende in der internen und externen Kommunikation von Unternehmen und Verbänden, Start-Ups und Organisationen sowie Mitarbeitende aus Kommunikationsberatungen und Content-Marketing.

Unser Experten

Thilo Hopert ist SEO/GEO-Specialist im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content. Der ausgebildete Journalist hat für verschiedene Print- und Online-Medien gearbeitet und war als Redakteur für Content-Erstellung und Distribution zuständig. Bei dpa Custom Content arbeitet er seit 2021 als Referent und ist mit den Schwerpunkten Suchmaschinenoptimierung und leichte Sprache für klare Botschaften und Kommunikation zuständig.

Christian Hartung ist seit 2021 SEO/GEO-Specialist im Team Visibility & Performance bei dpa-Custom Content.. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Key Facts

Termin: Donnerstag, 8. Oktober 2026, 11:30 - 13:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

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