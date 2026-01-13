news aktuell Academy

Auf Punkt und Komma - Texte sicher Korrektur lesen

Ein Webinar der news aktuell Academy

Hamburg

Texte zu schreiben oder zu korrigieren gehört zu Ihrem Berufsalltag? Melanie Groß erklärt die Klassiker der Zeichensetzung und der Rechtschreibung für den professionellen Gebrauch und gibt Tipps zum effektiven Korrekturlesen.

Termin: Mittwoch, 18. Februar 2026, 11:00 - 13:00 Uhr

In diesem Webinar gibt die Germanistin und Korrektorin Melanie Groß nicht nur Tipps und Tricks zum Korrigieren selbst, sondern nimmt Ihnen auch den Respekt vor den zu Unrecht verhassten Kommas, der Groß- und Klein- sowie der Getrennt- und Zusammenschreibung.

Sie bekommen Antworten auf Ihre individuellen Fragen und können anhand bereitgestellter Übungen für zu Hause Ihr Wissen weiter vertiefen. Ein umfassendes Handout fasst das Gelernte zusammen und liefert Ihnen über dieses Webinar hinaus wertvolle Infos und Regeln.

Die zweistündige Veranstaltung beinhaltet eine kurze Pause.

Programm

Handwerk Korrekturlesen

Zeichensetzung: Gedankenstrich, Bindestrich, Apostroph und Komma

Groß- und Kleinschreibung

Getrennt- und Zusammenschreibung

Hilfsmittel und Nachschlagewerke

Das Webinar richtet sich an PR-, Kommunikations- oder Marketingprofis, die wiederkehrend selber Beiträge, Posts, Newsletter oder Pressemitteilungen verfassen oder gegenlesen und dafür den sicheren Umgang mit korrekter Rechtschreibung und Zeichensetzung vertiefen möchten.

Referentin Melanie Groß ist seit 2009 bei APA-OTS in Wien tätig, einem Teil der österreichischen Nachrichtenagentur AUSTRIA PRESSE AGENTUR. Nach ihrem Studienabschluss 2006 an der Uni Regensburg zog es die Germanistin in die österreichische Hauptstadt. Fasziniert von der deutschen Sprache gilt sie beruflich wie privat als akribische Lektorin und Korrektorin, untermauert mit dem erfolgreichen Abschluss des Trainings "Professionelles Lektorat und Korrektorat" in der Goldegg Training Medienakademie.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

