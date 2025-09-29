news aktuell Academy

Infografiken einfach gestalten: Canva Pro für den Einsatz in Marketing & PR

Ein Webinar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit Canva Pro professionelle Infografiken erstellen - schnell, markenkonform und ohne teure Adobe-Lizenzen

Termin: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 14:30 - 16:00 Uhr

Infografiken sind ein entscheidendes Werkzeug, um komplexe Inhalte verständlich, faktenbasiert und attraktiv darzustellen. Für viele PR- und Marketingprofis ist es jedoch eine Herausforderung, bestehende Infografiken und Vorlagen auf ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen oder die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Aufwendige Design-Software wie Adobe Illustrator erfordert eine intensive Einarbeitung, und für die benötigten Aufgaben sind die hohen Lizenzkosten kaum zu rechtfertigen.

Canva Pro ist dabei eine kostengünstige und intuitiv nutzbare Alternative. Infografik-Profi Paul Massow erklärt in diesem Webinar, wie Sie mit diesem Programm Zeit sparen, Ihre Kreativität beflügeln und Ihre Zielgruppen noch besser erreichen. Sie erhalten hilfreiche Einblicke in die Verwendung der kostenpflichtigen Canva Pro-Version und profitieren von nützlichen Tipps für die Gestaltungspraxis.

Sie lernen, wie Sie Corporate Design-Elemente (z. B. Farben, Schriften, Logos) hinterlegen, Diagramme für Datenvisualisierungen anpassen und Vorlagen integrieren können. So lassen sich Marke und Botschaft Ihres Unternehmens auch in Infografiken perfekt transportieren.

Die Session richtet sich an alle, die Infografiken effizient in ihrer Kommunikation einsetzen wollen. Die Teilnahme ist auch für alle geeignet, die bislang mit der kostenfreien Version von Canva arbeiten.

Programm:

Ihr eigener Stil in Canva: Wie Sie Brand-Kits (Farben, Schriften, Logos) einrichten und konsequent nutzen

Diagramme & Daten visualisieren: Balken-, Kreis- und Liniendiagrammen erstellen - und an die eigene Corporate Identity anpassen

Layout & Design-Grundlagen: Hintergrund, Farbvarianten, Titelgestaltung, Schriften und Icons gezielt einsetzen

Zeit sparen mit Vorlagen: Anpassung professioneller Infografik-Templates auf die eigenen Inhalte

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die ihre Kommunikations- und Marketingmaßnahmen mit Infografiken unterstützen wollen. Erste Erfahrungen mit Canva für die Erstellung von Infografiken sind empfehlenswert, aber keine Voraussetzung für die Teilnahme.

Referent Paul Massow blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der visuellen Aufbereitung von Zahlen und Fakten zurück. Seit 2020 visualisiert der gelernte Kartograf der Geowissenschaften und Informationsdesigner Daten und Informationen bei der dpa-infografik GmbH, einem Teil der dpa-infocom. In der Rolle als Teamleiter agiert er auch als Brückenbauer zwischen Daten, Design, Print und Online und treibt die Digitalisierung infografischer Produkte voran. Seine Begeisterung für visuelles Erzählen ist bis heute ungebrochen.

Key Facts

Termin: Mittwoch, 10. Dezember 2025, 14:30 - 16:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Personen

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell