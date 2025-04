news aktuell Academy

Trends & Themen der Zukunft kennen, verstehen und antizipieren

Ein Webinar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Future Management bedeutet, die Erkenntnisse der interdisziplinären Zukunftsforschung für eigene Zwecke nutzbar zu machen. Dabei lassen sich kommende Themen und Megatrends ableiten und Strategien, Produkte und Prozesse zukunftsfähig ausrichten.

Harry Gatterer nimmt Sie mit in die Zukunft und erläutert in diesem Webinar, was Märkte, Gesellschaften und Unternehmen bewegen wird. Sie lernen konkrete Methoden und Schritte kennen, um Megatrends für die eigene Unternehmensstrategie zu nutzen und Zukunftsstrategien wirksam mit Leben zu füllen.

Kommende Trends verstehen, Chancen nutzen und aktiv die Zukunftsfähigkeit des eigenen Unternehmens angehen

Termin: Dienstag, 29. April 2025, 15:00 - 16:30 Uhr

Strategische Entscheidungen bestimmen die Zukunft jedes Unternehmens und jeder Organisation. Dabei entscheiden kurz- und langfristige Handlungsfelder über den künftigen Erfolg. Die Zukunftsforschung liefert hierfür entscheidende Grundlagen und bietet Handlungsorientierung. Datenbasierte Trendanalysen und Forschungsergebnisse ermöglichen konkrete Maßnahmen, spezifische Konzepte und effektive Strategien.

Megatrends wirken auf allen gesellschaftlichen Ebenen und beeinflussen Unternehmen, Institutionen und Individuen. Sie sind Kernelement des Future Managements und bilden Entscheidungsgrundlagen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Harry Gatterer erläutert die Disziplin Zukunftsforschung, die es uns ermöglicht, langfristige Trends zu dekodieren und vorausschauend zu handeln, anstatt von der Zukunft überrascht zu werden. Denn: Zukunft ist ein Handlungsraum! Um diesen Spielraum nutzen zu können, stellt Harry Gatterer Werkzeuge vor, um die Erkenntnisse in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren.

Programm:

Einblick in die aktuelle Megatrend-Forschung - was bewegt Märkte, Gesellschaften und Unternehmen?

Die vier Dimensionen des Future Managements:

Future Insights - Zukunft verstehen: empirische Trend- und Zukunftsforschung

Corporate Readiness - Zukunft gestalten: Handlungsfelder für Unternehmen

Individual Readiness - Zukunft antizipieren: Die menschliche Fähigkeit, Wandel frühzeitig zu erkennen

Future Implementation - Zukunft umsetzen: So gelingt der Schritt von der Strategie zur wirksamen Veränderung

Einführung in die Business Map , das zentrale Werkzeug zur strategischen Zukunftsgestaltung

, das zentrale Werkzeug zur strategischen Zukunftsgestaltung Praktische Anwendungsbeispiele

Referent Harry Gatterer ist CEO des Zukunftsinstituts in Frankfurt. Dort arbeiten engagierte Zukunftsentwicklerinnen und -entwickler, die Unternehmen und Organisationen auf ihrer Reise in die Zukunft unterstützen. Im Fokus steht belastbare und anwendbare Zukunftsforschung, um Trendanalysen und Forschungsergebnisse in konkrete Maßnahmen, umfassende Konzepte und effektive Strategien zu überführen. Harry Gatterer steht für ein starkes, methodisches und emotionales Denken über die Zukunft und befördert als Berater und Keynote Speaker ihre aktive, mutige Gestaltung.

Eckdaten für das Webinar Trends & Themen der Zukunft kennen, verstehen und antizipieren

Termin: Dienstag, 29. April 2025, 15:00 - 16:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Dieses Webinar richtet sich an Kommunikations- und Strategieverantwortliche in Unternehmen, Organisationen und Agenturen.

Hier geht´s zur Anmeldung.

Sie möchten Harry Gatterer und seine Themen schon vorab etwas kennenlernen? Hier gibt es die Möglichkeit:

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell