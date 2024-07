news aktuell Academy

Die eigene Unternehmen in der Tages-Wirtschaftspresse zu sehen oder eine Berichterstattung in ARD und ZDF zu erreichen, zählt zu den wichtigen Zielen vieler Kommunikationsprofis in Unternehmen, Verbänden und Agenturen. Das Problem: Die Kommunikationsleute aus der Wirtschaft und die Entscheider in den Redaktionen sprechen meist nicht dieselbe Sprache. Doch wenn Unternehmen lernen, Themen wie ein Newsroom "journalistisch" aufzubereiten und aus der Sicht von Redaktionen zu denken, verbessert sich die Erfolgsquote dramatisch.

So nutzen Sie das Story-Handwerk von Nachrichtenagenturen für Ihre eigene Pressearbeit

Indem Sie sich die Standards einer Nachrichtenagentur zu eigen machen, senken sich die Hürden für eine Verarbeitung in den Redaktionen der Leitmedien. Eine solche professionelle Aufbereitung journalistisch relevanter Themen hilft angesichts des fortschreitenden Personalmangels, die Erfolge bei den Veröffentlichungen sehr deutlich zu verbessern.

Referent Carsten Heer ist erfahrener Wirtschaftsjournalist und kennt das Newsroom-Geschäft aus eigener Erfahrung. Die Teilnehmenden erfahren praxisnah und anhand von Beispielen, wie sie ihre Themen für Leitmedien attraktiv machen und die Tür zu den großen Redaktionen aufstoßen.

Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an den Referenten zu stellen. Zusätzlich erhalten sie nach Abschluss des Webinars die verwendeten Präsentationsfolien als Skript.

Programm

ABC der News-Story: Was wir von Rotkäppchen lernen können

Erfolgreiche Praxisbeispiele für Leitmedien-Kommunikation

Wie ein Thema für Leitmedien interessant gemacht wird - und wie nicht

Wie eine Nachrichtenagentur denkt

Mit welchen Kanälen wir Leitmedien erreichen

Tipps im Umgang mit Journalisten

Das Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche und -Berater, die Unternehmen, Marken und Persönlichkeiten im medialen Raum inszenieren

Referent Carsten Heer ist ein erfahrener Wirtschaftsjournalist, Kommunikationsexperte und Jurist. Seit acht Jahren ist er Press Officer des Welt-Roboter-Verbands (IFR). Zuvor arbeitete er als Auslandskorrespondent für Bloomberg Television in London und konzipierte die Public-Relations-Strategie u.a. für Dow Jones und das Wall Street Journal in Deutschland. Mit seiner Unternehmensberatung econNEWSnetwork in Hamburg unterstützt er seit 2012 große, mittlere und kleine Unternehmen verschiedenster Branchen sowie international operierende Verbände bei der strategischen Kommunikation. Das Unternehmen ist auf faktenbasierte Kommunikation mit nationalen und internationalen Leitmedien spezialisiert.

Eckdaten für das Online-Seminar Tagesschau, Handelsblatt & Co: Mit Pressearbeit zum Erfolg in Leitmedien

Termin: Dienstag, 10. September 2024 von von 15:30 - 17:00 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

