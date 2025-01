news aktuell Academy

news aktuell Academy erweitert Angebot um mehrteilige Online-Workshops

Die news aktuell Academy setzt 2025 weiter auf digitale Fortbildung. Sie erweitert ihr Angebot um mehrteilige Online-Workshops für Fach- und Führungskräfte aus Kommunikation, Marketing und PR. Die Veranstaltungen sind in mehrere Sitzungen aufgeteilt und ermöglichen eine praxisbezogene Vertiefung der Lerninhalte. Die mehrteiligen Online-Workshops ergänzen das seit 2019 erfolgreich durchgeführte Webinar-Programm. Seit Bestehen der news aktuell Academy haben bereits über 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Expertise und der Erfahrung der Themenprofis profitiert.

Mit den mehrteiligen Online-Workshops erweitern die erfahrenen Referentinnen und Referenten nun die hohe Praxisrelevanz des Programms. Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academy, erläutert die Vorteile dieses Formats: „Die Workshops bieten praxisnahes Know-how, das verständlich vermittelt wird. Sie lassen sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren und erfordern keinen Aufwand für An- und Abreise. Die überschaubare Gruppengröße ermöglicht intensives Lernen. So wird kompetente Fortbildung von überall aus möglich.“ news aktuell Geschäftsführerin Petra Busch ergänzt: „Mit unseren mehrteiligen Angeboten wollen wir Kommunikationsprofis noch besser bei ihrer Arbeit unterstützen. Die Online-Workshops bieten eine schrittweise Wissensvermittlung auf höchstem Niveau – mit vielen Übungen, individueller Betreuung und Raum zur Anwendung des Erlernten zwischen den Sitzungen. So schaffen wir mit der news aktuell Academy eine nachhaltige Lernumgebung.“

Das Programm der Online-Workshops wird laufend ergänzt, so dass das ganze Jahr über attraktive Themen zur Verfügung stehen. Für die ersten Monate des Jahres 2025 stehen diese vier Themen im Vordergrund:

Wirkungsvoll schreiben für PR & professionelle Kommunikation

Vom 21. Januar bis 25. Februar 2025 bietet dieser fünfteilige Online-Workshop einen intensiven Einblick in die Kunst des zielgruppengerechten Schreibens. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, kreative Texte zu verfassen, Schreibblockaden zu überwinden und Strategien für unterschiedliche Medien anzuwenden. Einzelcoachings sorgen für individuelles Feedback. Leitung: Sabine Krippl und Ania Dornheim. Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf).

KI konkret: ChatGPT & Co im Einsatz für PR und Kommunikation

Der vierteilige Workshop vom 5. bis 26. Februar 2025 zeigt, wie Künstliche Intelligenz effektiv in der Kommunikationsarbeit eingesetzt werden kann. Von der Anwendung innovativer Tools bis hin zur Entwicklung eigener Use Cases lernen die Teilnehmenden, wie sie KI gewinnbringend einsetzen können. Leitung: Cordula Lochmann. Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf).

Fotografie & Bildbearbeitung mit dem Smartphone

Vom 12. bis 26. März 2025 können Teilnehmerinnen und Teilnehmer in drei Sessions die Möglichkeiten ihrer Smartphone-Kamera entdecken. Von technischen Grundlagen über Bildgestaltung bis hin zu Visual Storytelling – dieser Workshop richtet sich an alle, die mit eindrucksvollen Bildern in den Sozialen Medien, auf Websites und Blogs punkten möchten. Leitung: Simone Naumann. Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf).

Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone

Der dreiteilige Workshop vom 14. bis 28. Mai 2025 erklärt, worauf beim Dreh zu achten ist, welche unterschiedlichen Formate welche Besonderheiten haben, wie professionelle Interviews und Statements gelingen und welches Equipment benötigt wird. Außerdem lernen die Teilnehmenden die Grundlagen des Videoschnitts und der Nachbearbeitung ihrer Bewegtbilder kennen. Leitung: Thomas Wagensonner. Informationen zu Inhalt und Ablauf (pdf).

Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an academy@newsaktuell.de möglich. Informationen zu den einzelnen Workshops gibt es auch im Internet unter www.newsaktuell.de/academy.

