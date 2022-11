THOST Projektmanagement

Verantwortungsvolles Handeln in der DNA: THOST Projektmanagement veranstaltet Klimaschutztag

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Das Pforzheimer Familienunternehmen widmet den 16.11.2022 dem Umwelt- und Klimaschutz. Alle Mitarbeitenden von THOST beteiligen sich mit eigenen Ideen, Konzepten und Erfahrungen. Ziel ist es, den Arbeitsalltag nachhaltiger zu gestalten: Energie sparen, Zero Waste, verstärkt auf öffentliche Verkehrsmittel setzen und so gemeinsam das Bewusstsein für den Umweltschutz schärfen. THOST geht damit den nächsten Schritt in eine nachhaltige Zukunft.

THOST Projektmanagement baut sein Engagement für den Klima- und Umweltschutz weiter aus: Der standort-übergreifende Klimaschutztag ist eine von rund 40 Maßnahmen, die das mittelständische Unternehmen in den vergangenen Jahren bereits in der Unternehmensstrategie verankert und umgesetzt hat. Unter anderem wechselt das Unternehmen zu erneuerbaren Energien, bezuschusst die Kosten seiner Mitarbeitenden für den ÖPNV, hat Richtlinien für eine nachhaltige Beschaffung festgelegt und Geschäftsreisen mit dem Flugzeug auf ein Minimum reduziert. Die wenigen verbleibenden Flüge werden vollständig CO²-kompensiert.

Mit dem Aktionstag möchte THOST seine Belegschaft noch stärker dafür sensibilisieren, Nachhaltigkeit im Arbeitsalltag zu leben - zum Beispiel in Sachen Mobilität: Seine Flotte stellt THOST bereits zunehmend auf Elektrofahrzeuge um; nun sollen zudem verstärkt Fahrgemeinschaften sowie öffentliche Verkehrsmittel getestet werden, um den Arbeitsweg oder Fahrten zu Kund*innen möglichst umweltschonend zu gestalten.

"Wir möchten unseren Mitarbeitenden die Gelegenheit geben, konkrete Möglichkeiten wie beispielsweise E-Mobilität (Elektroauto, E-Bike) im Rahmen unseres Aktionstags selbst zu testen. Awareness zu schaffen ist ein zentraler Bestandteil unserer Initiative. So gelingt es uns, verschiedene Maßnahmen für den Umweltschutz nachhaltig in unser Leben und unseren Arbeitsalltag zu integrieren", erklärt Geschäftsführer Oliver Thost. Mittels standortübergreifender Austauschformate sollen die Mitarbeitenden an diesem Tag angeregt werden, über ihre eigenen Ideen, Erfahrungen und Konzepte zu diskutieren und diese auch direkt zu erproben. So soll der bewusste Blick auf Möglichkeiten, Energie zu sparen und schonend mit Ressourcen umzugehen, dazu führen, dass neue Impulse entstehen. Konkrete Vorhaben am Hauptsitz Pforzheim sind etwa bewusste Müllreduktion und klimafreundliche Ernährung in der Mittagspause, auch über den 16.11.2022 hinaus. Auch ein großer "TauschRausch", im Rahmen dessen Mitarbeitende nicht mehr benötigte Gegenstände zum Tausch oder Mitnehmen anbieten, wird am 16.11.2022 stattfinden. Was übrig bleibt, wird gespendet.

Konsequente Fortführung der Nachhaltigkeitsstrategie

Der interne Arbeitskreis "Klima- und Umweltschutz" initiierte die Idee für den Klimaschutztag und richtet ihn aus. Insgesamt sind neun Mitarbeitende federführend verantwortlich, darunter Teile der Geschäftsführung und der Gesellschafter. "Der Arbeitskreis kümmert sich übergeordnet um die Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie, die wir auch in unserer Klimaschutzerklärung festgelegt haben. Es hat mich besonders gefreut, dass einige Kolleg*innen proaktiv auf uns zugekommen sind und unsere Zukunft mitgestalten wollen", so Thost. Die Teilnehmenden konzipieren Maßnahmen im Hinblick auf Wirksamkeit, Machbarkeit und Alltagstauglichkeit. In enger Zusammenarbeit mit den lokalen Klimaschutz-Beauftragten werden die Maßnahmen auf alle Standorte ausgeweitet und umgesetzt. So wird das Team auch mit den Ergebnissen des Aktionstags verfahren.

Die Grundlage für die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens bilden die Ziele des Pariser Klimaabkommens, die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen sowie die Ergebnisse des vom Land geförderten KlimaFit-Programms, im Rahmen dessen der CO2-Footprint der gesamten Firma bestimmt wird.

Dem UN Global Compact ist THOST bereits zu Beginn des Jahres beigetreten. "Der Klimaschutztag ist die konsequente Fortführung unserer im Unternehmen verankerten Nachhaltigkeitsstrategie. Als Familienunternehmen fühlen wir uns verpflichtet, zum Wohle von Umwelt, Mensch und Gesellschaft zu agieren. Wir richten unser Handeln nach unseren Werten aus, auch wenn das stellenweise kostenintensiver ist, als den herkömmlichen Weg zu gehen. Wir sind überzeugt, dass eine gesunde Umwelt das beste Umfeld für uns alle ist - selbstverständlich auch für ein wirtschaftendes Unternehmen. Daher orientieren wir uns auf allen Ebenen an Lösungen, die in ganzheitlicher Verantwortung neben dem Klimaschutz auch soziale und wirtschaftliche Folgen berücksichtigen", so Thost, der (gerne gemeinsam mit einer Kollegin) am 16.11.2022 in Pforzheim für Pressegespräche zur Verfügung steht. Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an Amelie Kästel (Kontaktdaten anbei).

Über THOST Projektmanagement

THOST Projektmanagement GmbH zählt mit rund 600 Mitarbeitenden an 21 Standorten im In- und Ausland zu den führenden Unternehmen im Projektmanagement. "Visionen werden Wirklichkeit" lautet der Leitsatz der Pforzheimer Unternehmensgruppe, der gleichermaßen als Versprechen und Herausforderung gegenüber Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden steht. THOST Projektmanagement koordiniert und steuert seit über 35 Jahren die Entwicklung, Planung und Realisierung komplexer Projekte in den Bereichen Immobilien, Öffentliche Hand & Kirchen, Gesundheit, Food & Agriculture, Energie, Mobilität, Automotive, Chemie & Petrochemie, Pharma, Rohstoffe, Öl & Gas, Stahl & Metall, Flughäfen und IT. Zu den Kunden zählen nationale und internationale Auftraggeber aus Industrie, Gewerbe, Handel und der Öffentlichen Hand. International ist THOST schwerpunktmäßig in der DACH-Region, den GUS-Staaten, dem Mittleren Osten, Afrika und Asien tätig. Weitere Informationen unter www.thost.de

Original-Content von: THOST Projektmanagement, übermittelt durch news aktuell