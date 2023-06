ams OSRAM

Hersteller von Kfz-Fahrlicht profitieren mit der Einführung der neuen OSLON® Compact PL LED von geringeren Systemkosten und höherer Energieeffizienz

Die neue LED der dritten Generation, die in der Ein-Chip-Variante 440 lm statt 405 lm in der Vorgängergeneration erzeugt, senkt die Kosten, indem sie es den Herstellern von Scheinwerfern und Tagfahrleuchten ermöglicht, eine bestimmte Lichtleistung mit weniger LEDs zu erzeugen

Höhere Effizienz der neuen LED bedeutet, dass die Automobilhersteller die Energieeffizienz der Fahrzeuge steigern und ihre CO2-Emissionen verringern können

ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter optischer Lösungen, stellt die dritte Generation seiner beliebten OSLON® Compact PL LED-Familie für den Automobilbereich vor, die im Vergleich zur zweiten Generation eine um acht Prozent höhere Helligkeit aufweist. Da die neue OSLON® Compact PL LED die von den Sicherheitsspezifikationen geforderte Lichtleistung mit einer geringeren Anzahl von LEDs erzeugt, bietet sie den Herstellern von Kfz-Fahrlicht einen höheren Wert und neue Designoptionen.

Die OSLON® Compact PL-Produkte sind kompakte LEDs in einem robusten Keramikgehäuse und werden in allen Segmenten des Automobilmarktes - von der Einstiegs- bis zur Premiumklasse - als Bestandteil von Frontscheinwerfern eingesetzt. ams OSRAM hat seit 1990 rund 100 Milliarden LED in Fahrzeugen verbaut und ist damit klarer Marktführer im Bereich der Automobilbeleuchtung und einer der Hauptverantwortlichen für die Verbesserung der Sicherheit von Fahrzeugen im heutigen Straßenverkehr. Die weit verbreiteten OSLON® Compact PL-Produkte bieten eine zuverlässige, normgerechte Lichtleistung für Fern- und Abblendlicht sowie für Tagfahrlicht.

Die dritte Generation der OSLON® Compact PL setzt einen langen Trend zur Steigerung der Energieeffizienz fort. Seit 2017 hat ams OSRAM die Effizienz dieser beliebten Produktfamilie um 33 % gesteigert (24,6 lm/W). Der steigende Wirkungsgrad dieser LED ermöglicht es Automobilherstellern, die Klimabelastung durch den Betrieb von Fahrzeugbeleuchtungssystemen zu reduzieren. Die höhere Helligkeit der neuen OSLON® Compact PL bietet den Entwicklern von Beleuchtungsanlagen zudem mehr Möglichkeiten bei der Auswahl von Komponenten im optischen Aufbau, wie z. B. Lichtleitern.

Dr. Florian Fink, Product Marketing Manager bei ams OSRAM, sagt: "Die neueste Version der OSLON® Compact PL profitiert von der weltweit führenden LED-Chip- und Gehäusetechnologie von ams OSRAM. Eine höhere optische Leistung bei gleichem Platzbedarf bedeutet, dass Automobil-OEMs jetzt mit weniger mehr erreichen können."

Mehrere Varianten bieten Designflexibilität

Die neue AEC-Q102-qualifizierte OSLON® Compact PL basiert auf dem fortschrittlichen UX.3-Chip von ams OSRAM. Er ist für Korrosionsbeständigkeit nach Klasse 3A zertifiziert.

Die Single-Chip-Variante erzeugt eine typische Lichtleistung von 440 lm, während die zweite Generation 405 lm erreicht. Die OSLON® Compact PL ist auch in 2-, 3- und 4-Chip-Varianten und mit einer Lichtaustrittsfläche von bis zu (1150 µm)2 erhältlich.

Es sind zwei Gehäusevarianten verfügbar. Die Version mit drei Pads enthält ein isoliertes Wärmeleitpad für eine bessere Wärmeableitung. Die Version mit zwei Pads hat größere Pads, um eine stabilere Verbindung mit einer kostengünstigen Aluminium-Leiterplatte herzustellen.

Die sechs Produkte der 3. Generation der OSLON® Compact PL-Serie sind:

KW CWLPM3.TK - einzelner 1150 µm-Chip, Zwei-Pad-LED, typische Leistung von 455 lm

KW CELNM3.TK - einzelner 1030 µm-Chip, Drei-Pad-LED, typische Leistung von 440 lm

KW CWLNM3.TK - einzelner 1030 µm-Chip, Zweiflächen-LED, typisch Leistung von 440 lm

KW2 CFLNM3.TK - dualer 1030 µm-Chip, Vierfach-LED, typische Leistung von 880 lm

KW3 CGLNM3.TK - dreifacher 1030 µm-Chip, Vierfach-LED, typische Leistung von 1320 lm

KW4 CHLNM3.TK - Vierfach-Chip mit 1030 µm, Vierfach-LED, typische Leistung von 1760 lm

Die OSLON® Compact PL kann ab sofort für die Serienproduktion bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte diesen Link.

ams OSRAM ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Automotive und Mobility und laut dem LED Industry Quarterly Report 2/2023 von TrendForce die Nummer eins im Markt für Automobilbeleuchtung. Die optischen Komponenten und innovativen Technologien des Unternehmens kommen in nahezu allen wichtigen Bereichen eines Fahrzeugs zum Einsatz: von der Außenbeleuchtung mit LED-Spitzentechnologie für Scheinwerfer über die Heckbeleuchtung bis hin zur dekorativen Beleuchtung und Innenraumbeleuchtung.

Das Unternehmen ist führend in der LiDAR-Technologie und bietet sowohl Edge-Emitting Laser (EEL) als auch Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser (VCSEL) an. Die Sensortechnologie für den Innenraum ermöglicht die Überwachung von Fahrer und Passagieren, während die hochpräzise Sensortechnologie für Elektrofahrzeuge streufeldunempfindliche Positionssensoren und Sensoren zur Batterieüberwachung umfasst. Darüber hinaus ist ams OSRAM führend in der Nachrüst- und Ersatzbeleuchtung für Kraftfahrzeuge.

