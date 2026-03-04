FIL - Internationaler Rodel Verband

Vorschau 9. EBERSPÄCHER Rodel Weltcup in Altenberg (GER)

Altenberg

Weltcup-Finale im Altenberger Kohlgrund / Felix Loch vor achtem Gesamtweltcupsieg

Zum großen Finale der 49. FIL EBERSPÄCHER Weltcup-Saison geht es für die Athlet:innen am Wochenende vom 6. bis 8. März 2026 auf dem SachsenEnergie Eiskanal in Altenberg um die finalen Weltcuppunkte. Neben den Rennen im EBERSPÄCHER Rodel Weltcup steht am Sonntag die sechste und letzte Team-Staffel des EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW auf dem Programm.

Es wird ein besonderes Finalwochenende, denn noch sind einige Entscheidungen in den jeweiligen Disziplinweltcups offen. 21 Damen, 27 Herren, neun Damen Doppelsitzer und 15 Herren Doppelsitzer sowie acht Staffeln aus 15 Nationen haben für das Weltcupfinale gemeldet.

Mit dem Rodel-Weltcup biegen Jens Morgenstern, OK-Chef und Geschäftsführer des Bahnbetreibers Wintersport Altenberg GmbH (WiA), sein engagiertes Team sowie die Verantwortlichen der FIL auf die Zielgerade der laufenden Wettkampfsaison. Insgesamt standen neun EBERSPÄCHER Weltcups auf dem FIL-Kalender sowie die XXV. Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026.

Auf der finalen Weltcup-Strecke im Osterzgebirge wurde, wie schon in den Vorjahren, weiter in die Modernisierung des SachsenEnergie Eiskanals investiert. Verschiedene bauliche Maßnahmen standen auf dem Plan, welche durch den Freistaat Sachsen, teilweise dem Bund sowie durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finanziert wurden. Hinzu kamen Eigenleistungen der WiA in Höhe von rund 100.000 Euro. So wurden die Arbeiten am neuen Start- und Funktionsgebäude in Kurve 8 - der Starthöhe für Nachwuchsrodler - am 12. Dezember abgeschlossen. Das neue Gebäude kam zu den FIL Junioren Weltmeisterschaften Ende Januar erstmals zum. Es verfügt über zwei Etagen. Im Obergeschoss befindet sich ein Analyseraum für die Trainer, ein Umkleideraum für die Athletinnen und Athleten mit WC-Anlage sowie ein Technikraum im Untergeschoss. Neu ist auch die witterungsgeschützte Aufstellfläche für die Sportgeräte zwischen Bahnkörper und Gebäude. Durch den Neubau wurden optimale Trainingsbedingungen, aber auch Wettkampfbedingungen geschaffen.

Darüber hinaus wurden die umfangreichen Arbeiten an der Modernisierung der Kältetechnik fortgesetzt und die Eigenmittel zur Weiterführung der energetischen Optimierung (z.B. LED-Technik), zur Erneuerung der Elektro-Infrastruktur (z.B. Schaltkästen) und zum Neubau von Umkleiden für den Rodel-Nachwuchs eingesetzt.

Gesamtweltcup-Entscheidung bis zuletzt spannend

Neben den JOSKA-Kristallkugeln für den Sieg im EBERSPÄCHER Gesamtweltcup in den einzelnen Disziplinen werden an diesem Wochenende von der FIL auch JOSKA-Trophäen für den EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW vergeben. Nach acht von neun Weltcuprennen führen Julia Taubitz, Felix Loch, Tobias Wendl/Tobias Arlt (alle GER) sowie das Damen Doppel Selina Egle/Lara Kipp (AUT) die Disziplin-Gesamtweltcupwertung an. Während Egle/Kipp und Wendl/Arlt ihre Titel aus dem Vorjahr bereits vor dem letzten Saisonrennen erfolgreich verteidigt haben, kommt die direkte Konkurrenz für Julia Taubitz und Felix Loch mit Merle Fräbel und Max Langenhan aus dem eigenen Team.

Doppel-Olympiasiegerin Julia Taubitz (GER) steht kurz davor, ihr Titel zu verteidigen und sich zum fünften Mal in Folge den Gesamtweltcup zu sichern. Die 30-jährige Sächsin hat jetzt 549 Punkte und mit ihrem Sieg in St. Moritz ein wenig Puffer zur bisher führenden Österreicherin Lisa Schulte (AUT, 498 P.) eingefahren. Allerdings liegt Teamkollegin Merle Fräbel (530 P.) nur 19 Punkte hinter ihr und hat damit noch alle Chancen auf ihren ersten Sieg im Gesamtweltcup.

Bei den Herren hat Felix Loch (GER, 701 P.) mit Platz zwei in St. Moritz seine Führung weiter ausgebaut. Da der Österreicher Jonas Müller (685 P.) auf das Saisonfinale in Altenberg verzichtet, und Doppel-Olympiasieger Max Langenhan (GER, 605 P.) nur bei einem Ausfall Lochs seinen Titel verteidigen könnte, steht der 36-Jährige vor seinem insgesamt achten Sieg im Gesamtweltcup. Loch hat in dieser Saison bereits vier Siege und drei zweite Plätze eingefahren und insgesamt 56 Weltcupsiege (ohne Mixed Events) auf seinem Konto. Mit einem weiteren Sieg in Altenberg könnte er in der ewigen Weltcupliste mit Armin Zöggeler gleichziehen. Der heutige Sportdirektor Italiens hat 57 Weltcupsiege in seiner erfolgreichen Karriere gewonnen und führt mit 10 Gesamtweltcupsiegen auch dieses Ranking an.

Im Damen Doppel können sich Selina Egle und Lara Kipp über die frühzeitige Titelverteidigung freuen. Zwar ging mit Platz fünf in St. Moritz ihre imposante Serie von 15 Weltcup-Podestplätzen in Folge zu Ende, aber mit 695 Punkten liegen sie uneinholbar vor den Olympiazweiten Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (GER, 568 P.) und deren Teamkolleginnen Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (524 P.). Die Österreicherinnen ziehen damit gleich mit den Olympiasiegerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (ITA), die ebenfalls zweimal den Gesamtweltcup gewinnen konnten.

Auch im Herren Doppel ist die Entscheidung um die Kristallkugel bereits gefallen: Tobias Wendl und Tobias Arlt (GER) haben sich mit ihrem dritten Platz in St. Moritz vorzeitig den Gesamtweltcup gesichert. Sie führen mit 636 Punkten vor den Österreichern Juri Gatt/Riccardo Schöpf (514 P.) und Thomas Steu/Wolfgang Kindl (505 P.) und können sich zum siebten Mal über die große Kristallkugel freuen. Mit insgesamt 60 Weltcupsiegen führen sie die ewige Bestenliste im Rodel-Weltcup an und sind mit nunmehr sieben Gesamtweltcupsiegen im dortigen Ranking an Toni Eggert/Sascha Benecken und Patric Leitner/Alexander Resch vorbeigezogen. Mit acht Gesamtweltcups liegen nur noch die Italiener Hansjörg Raffl/Norbert Huber vor den beiden Bayern.

Mit insgesamt 53 Staffelsiegen führt Team Deutschland mit Abstand die ewige Statistik an. In dieser Saison konnte das Team von Cheftrainer Patric Leitner zwar drei der bisher fünf Team-Staffeln gewinnen, verpasste in Park City (USA) und Sigulda (LAT) aber das Podium und liegt daher im Ranking des Gesamtweltcups des EBERSPÄCHER Team-Staffel-Weltcup presented by BMW mit 355 Punkten hinter Österreich (440 P.) und vor Lettland (340 P.).

Eine Übersicht zu den Weltcup-Gesamtständen und den einzelnen Disziplinen gibt es hier Weltcup Gesamtstände - Rennrodeln

Zeitplan 9. EBERSPÄCHER Rodel-Weltcup-Finale, Altenberg (GER)

Lokale Startzeit (=CET/MEZ)

Samstag, 07. März 2026

08:50 Uhr Herren Doppel, 1. Lauf

10:00 Uhr Herren Doppel, 2. Lauf

11:15 Uhr Herren Einzel, 1. Lauf

12:40 Uhr Damen Einzel, 1. Lauf

14:10 Uhr Damen Doppel, 1. Lauf

15:05 Uhr Damen Doppel, 2. Lauf

Sonntag, 08. März 2026

10:35 Uhr Herren Einzel, 2. Lauf

11:40 Uhr Damen Einzel, 2. Lauf

13:20 Uhr Team-Staffel

Alle Angaben sind ohne Gewähr!

