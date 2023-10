FIL - Internationaler Rodel Verband

DHL Global Event Logistics GmbH ist für mehrere Jahre Logistikpartner der FIL

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berchtesgaden (ots)

DHL Global Event Logistics GmbH unterzeichnet Vertrag mit dem Internationalen Rodelverband (FIL)

DHL Global Event Logistics GmbH hat erstmalig einen Vertrag über mehrere Jahre mit dem Internationalen Rodelverband (FIL) unterzeichnet. Die Logistikpartnerschaft startet mit der Wintersaison 2023/2024 und wird im Laufe der Jahre mehrere Veranstaltungen und Wettkämpfe wie Weltmeisterschaften unterstützen. DHL wird die Logistik für die gesamte Sport- und Marketingausrüstung übernehmen.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der FIL, bei der wir beide Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und Teamwork legen. DHL verfügt über jahrelange Erfahrung im Transport von Wintersportausrüstung und freut sich darauf, die Athletinnen und Athleten an den verschiedenen Rennbahnen auf der ganzen Welt zu unterstützen", sagte Patrick Dexheimer, Managing Director, DHL Global Event Logistics GmbH.

Der Rodelsport blickt auf eine über 100-jährige Tradition im Wintersport zurück. Die Säulen des Sports werden von der Athletik, dem technisch anspruchsvollen Equipment sowie dem fahrerischen Vermögen des einzelnen Athleten gebildet. Rodeln zeichnet sich durch Dynamik und Geschwindigkeit aus - aus medialer Sicht werden sowohl Innovation wie auch Beständigkeit und Zuverlässigkeit mit globaler Tragweite sehr geschätzt.

"In Zeiten globaler Märkte und großer Herausforderungen durch den Klimawandel freuen wir uns, mit DHL und dem Logistikkonzept "Go Green" einen Global Player an unserer Seite zu haben, der diesen Herausforderungen auf nachhaltige Weise optimal begegnet. Schnelligkeit, Flexibilität und Nachhaltigkeit sind die Attribute, die unsere Partnerschaft prägen werden. DHL meistert diese Herausforderungen im Bereich der Sportlogistik auf professionellste Weise und wird es der FIL ermöglichen, dem Thema Nachhaltigkeit beim Transport von Sportgeräten gerecht zu werden", freute sich FIL Präsident Einars Fogelis.

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Mit unseren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio - von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, den internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 380.000 Mitarbeiter*innen in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie "Technology", "Life Sciences & Healthcare", "Engineering, Manufacturing & Energy", "Auto- Mobility", und "Retail" ist DHL "The logistics company for the world".

DHL ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die netto Null-Emissionen-Logistik an.

Über die FIL

Der Internationale Rodelverband (FIL) ist der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) anerkannte Weltverband für den Rennrodelsport. Die FIL ist der alleinige Repräsentant des internationalen Rennrodelsports, vertritt die Interessen des Sports weltweit und ist oberste Instanz in allen den Rennrodelsport betreffenden Fragen. Der FIL gehören derzeit 53 Mitgliedsverbände an.

Original-Content von: FIL - Internationaler Rodel Verband, übermittelt durch news aktuell