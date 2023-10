FIL - Internationaler Rodel Verband

Sascha Benecken und Eliza Tiruma Vorbilder für Gangwon 2024 Athleten

Berchtesgaden (ots)

Zwölf Olympioniken wurden ausgewählt, um im Vorfeld der Olympischen Jugendspielen (YOG) Gangwon 2024 wichtige Aufgaben zu übernehmen. Diese Athleten-Vorbilder (Athlete Role Models oder ARMs) wurden von den internationalen Verbänden ausgewählt, deren Sportarten bei Gangwon 2024 vertreten sein werden.

Zwölf Athletinnen und Athleten wurden bisher vorgestellt, weitere werden im Vorfeld der Spiele nominiert. Für den internationalen Rodelverband, FIL werden die Olympia-Medaillengewinner Eliza Tiruma (Lettland) und Sascha Benecken (Deutschland) als Vorbilder diese Funktion übernehmen.

Die Ausgewählten werden die jungen Athletinnen und Athleten, die es bis nach Gangwon 2024 geschafft haben, in verschiedenen Funktionen unterstützen.

Das Internationale Olympische Komitee freut sich, dass Weltklasse-Athleten bei den Olympischen Jugendspielen (YOG) Gangwon 2024 als ARMs fungieren werden.

Diese Athleten:innen werden eine wichtige Rolle bei der Betreuung und Gestaltung der Zukunft junger, aufstrebender Athleten im Rahmen des ARM-Programms spielen.

Das ARM-Programm ist seit den ersten Olympischen Jugend-Spielen 2010 in Singapur ein wichtiger Bestandteil der YOG und wird auch bei den 4. Olympischen Jugend-Winterspielen 2024 in Gangwon, die am 19. Januar beginnen, eine wichtige Rolle spielen.

Die ARMs werden in Südkorea vor Ort sein, um mit all den brillanten jungen Athletinnen und Athleten, die es bis nach Gangwon 2024 geschafft haben, zu sprechen, sie zu ermutigen, zu betreuen und zu unterstützen.

Alle ARMs werden ihre Erfahrungen mit den Athleten im Olympischen Jugenddorf, an den Trainings- und Wettkampfstätten sowie bei einer Reihe von Bildungsaktivitäten und Workshops teilen und ihnen bei der Einführung in den Sport helfen.

