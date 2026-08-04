Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Patrick Janz wird Group CFO der Bikeleasing-Gruppe

Geschäftsführer der Lesora GmbH übernimmt Gruppen-Verantwortung

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Uslar (ots)

Die Bikeleasing-Gruppe, einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und digitale Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum, stärkt ihre Führungsstruktur: Patrick Janz übernimmt seit dem 1. August 2026 die neu geschaffene Rolle des Group Chief Financial Officer (CFO) und verantwortet künftig den gesamten Bereich Finance der Unternehmensgruppe. Seine Aufgabe als Geschäftsführer der Lesora GmbH behält er dabei weiterhin.

Patrick Janz gehört zu den Wegbegleitern der ersten Stunde: 2017 stieß der gebürtige Uslarer als einer der frühen Mitarbeiter zum Bikeleasing-Service und wuchs mit dem Unternehmen. In den folgenden Jahren durchlief er ein breites Spektrum an Aufgaben und Verantwortungsbereichen - von der Sachbearbeitung im Rechnungsteam über die Prozessentwicklung im CRM bis hin zur Leitung des Innendienstes. Diese Stationen formten ein tiefes Verständnis für operative Abläufe, Kundenbeziehungen und unternehmerische Zusammenhänge.

Als die Bikeleasing-Gruppe 2020 die ehemalige Hofmann Leasing (heute: Lesora GmbH) als eigene Leasinggesellschaft übernahm, kehrte Janz als gelernter Bankkaufmann zu seinen Wurzeln zurück und hatte zunächst die Rolle des Prokuristen inne. Im Juli 2022 wurde er zum Geschäftsführer der Lesora GmbH ernannt und baut seitdem das Leasinggeschäft des Unternehmens strategisch aus.

Die Kombination aus operativem Wissen aus nahezu allen Unternehmensbereichen, ausgewiesener Finanz- und Leasingexpertise sowie seiner Verwurzelung im Unternehmen waren entscheidende Kriterien für seine Berufung als Group CFO, wie Paul Sinizin, CEO der Bikeleasing-Gruppe, bestätigt: "Patrick verkörpert, was uns ausmacht: Er hat sich von Anfang an mit vollem Einsatz eingebracht, sich ständig weiterentwickelt und dabei nie den Blick für das Wesentliche verloren. Mit seinem umfassenden Verständnis unserer Geschäftsmodelle und seiner Finanzexpertise ist er die ideale Person, um unsere Gruppe in dieser Rolle nach vorne zu führen."

"Die Bikeleasing-Gruppe ist seit einem Jahrzehnt mein Zuhause. Ich habe erlebt, wie aus einer Idee ein Unternehmen mit echter Wirkung geworden ist. Jetzt den gesamten Bereich Finance auf Gruppenebene zu gestalten, ist für mich eine enorme Chance und gleichzeitig eine große Verantwortung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams die finanzielle Basis für das weitere Wachstum der Gruppe zu legen", so Patrick Janz selbst zu seiner neuen Rolle.

Über die Bikeleasing-Gruppe

Die Bikeleasing-Gruppe ist einer der führenden Anbieter für nachhaltige Radmobilität und moderne Mitarbeiter-Benefits im deutschsprachigen Raum. Seit 2015 entwickelt die Unternehmensgruppe digitale Plattformlösungen für Dienstrad-Leasing, Versicherungsleistungen und vielfältige Benefit-Angebote. Bereits mehr als 80.000 Unternehmenskunden mit insgesamt über 4 Millionen Beschäftigten nutzen die Services. Zur Gruppe gehören die Marken Bikeleasing-Service (Deutschland und Österreich), Probonio (Deutschland und Österreich), BIKE2FUTURE und Lesora. Mehr Informationen: www.bikeleasing.de

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