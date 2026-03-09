ADAC

ADAC Stauprognose: 13. bis 15. März

Frühlingswetter lockt Ausflügler

Erhöhte Staugefahr Richtung Alpen

München (ots)

Am kommenden Wochenende ist auf vielen deutschen Autobahnen mit etwas mehr Verkehr zu rechnen. Der ADAC erwartet bei sonnigem Frühlingswetter verstärkten Ausflugsverkehr in Richtung Alpen sowie in die Naherholungsgebiete. Außerdem zieht es noch immer einige Wintersportler in die Alpen und die Mittelgebirge. Besonders am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag muss auf den Routen in Richtung Skigebiete mit Verzögerungen gerechnet werden. Bei gutem Wetter kann der Ausflugsverkehr am Samstag und Sonntag ganztägig zu Behinderungen führen. Zudem nimmt die Bautätigkeit auf den Autobahnen wieder deutlich zu, was zusätzlich für Engpässe sorgt.

Besonders staugefährdete Strecken in Deutschland

A1 Köln - Dortmund - Münster - Osnabrück - Bremen

A2 Oberhausen - Dortmund

A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg

A4 Heerlen/Aachen - Köln - Olpe sowie Dresden - Görlitz

A5 Karlsruhe - Basel sowie Frankfurt - Kassel

A6 Mannheim - Heilbronn

A7 Fulda - Würzburg sowie Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A81 Stuttgart - Singen

A93 Rosenheim - Kiefersfelden

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Autobahnring München

Auch auf wichtigen Urlaubsrouten in den Nachbarländern kann es weiterhin zu Verzögerungen kommen, vor allem aufgrund von Baustellen. In Österreich sind davon insbesondere die Tauernautobahn, die Inntalautobahn sowie die Brennerautobahn zwischen Innsbruck und dem Brenner betroffen. In der Schweiz zählen die Autobahnen A1, A2 und A3 zu den staugefährdeten Strecken.

In Italien ist vor allem die Autostrada del Brennero betroffen. Zudem kann es im Puster-, Grödnertal und Gadertal sowie im Vinschgau mehr Verkehr geben.

Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, werden bei starkem Stau an besonders belasteten Alpenrouten wieder Abfahrtssperren eingerichtet. Diese gelten in Tirol an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie zusätzlich freitags zwischen 7 und 19 Uhr rund um Innsbruck.

In Deutschland gelten sie unter anderem auf der A7 im Landkreis Ostallgäu, auf der A8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, auf der A93 Inntalautobahn sowie auf der B2/B23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Bei der Einreise nach Deutschland sind weiterhin Grenzkontrollen möglich. Dadurch kann es zu Wartezeiten an einzelnen Übergängen kommen.

Der ADAC empfiehlt, vor Fahrtantritt aktuelle Verkehrsinformationen zu prüfen und insbesondere bei Reisen in die Alpen ausreichend Zeit einzuplanen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell