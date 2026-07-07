Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG

Bikeleasing startet Blitzleasing für Selbstständige

Schneller, vollständig digitaler Leasingabschluss direkt im Fahrradfachhandel

Bild-Infos

Download

Uslar (ots)

Der Bikeleasing-Service erweitert sein Angebot um ein neues Produkt für Selbstständige: Mit Blitzleasing ermöglicht einer der führenden Anbieter für Dienstrad-Leasing in Deutschland erstmals einen vollständig digitalen und besonders schnellen Leasingabschluss direkt im Fahrradfachhandel. Registrierung, Leasinganfrage und Vertragsunterschrift erfolgen vor Ort - das Dienstrad kann unmittelbar nach Freigabe mitgenommen werden.

Mit dem neuen Angebot reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach einer einfachen und schnellen Lösung im Dienstrad-Leasing für Selbstständige. Blitzleasing richtet sich gezielt an Freiberufler, etwa Ärzte oder Architekten, sowie an Einzelunternehmer, die ein Dienstrad für sich selbst leasen möchten. Voraussetzung ist, dass die Person seit mindestens zwölf Monaten operativ tätig ist.

"Mit Blitzleasing schaffen wir für Selbstständige einen besonders einfachen und schnellen Zugang zum Dienstrad-Leasing", erklärt Bastian Krause, Chief Executive Officer der Bikeleasing-Gruppe. "Der gesamte Prozess ist digital, unkompliziert und direkt im Fachhandel integriert. Damit senken wir gezielt die Einstiegshürden und machen Dienstrad-Leasing für die Zielgruppe der Selbstständigen noch attraktiver."

In rund 30 Minuten zum Dienstrad

Der Leasingprozess ist bewusst schlank gestaltet und vollständig digital abgebildet. Die Registrierung erfolgt per QR-Code im Fachhandel oder online über die Blitzleasing-Website. Anschließend wird die Leasinganfrage gestellt, die Identität digital geprüft sowie der Vertrag elektronisch unterzeichnet. Nach erfolgreichem Abschluss kann das ausgewählte Fahrrad direkt im Geschäft übergeben werden. In der Regel innerhalb von rund 30 Minuten.

Stärkung des Fachhandels als zentraler Vertriebspartner

Neben der vereinfachten Abwicklung für Selbstständige stärkt Blitzleasing gezielt die Rolle des lokalen Fahrradfachhandels. Leasingabschlüsse können direkt im Verkaufsgespräch umgesetzt werden, ohne zusätzlichen administrativen Aufwand. Das beschleunigt nicht nur den Abschlussprozess, sondern schafft auch zusätzliche Umsatzpotenziale für den Handel.

Mit Blitzleasing ergänzt der Bikeleasing-Service sein Portfolio um eine Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Selbstständigen zugeschnitten ist und gleichzeitig die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Fachhandel weiter ausbaut.

Über den Bikeleasing-Service

Seit 2015 gehört der Bikeleasing-Service zu den führenden Anbietern im Bereich Dienstrad-Leasing. Das Unternehmen sticht im Wettbewerb nicht nur durch das reine Leasing von Fahrrädern hervor, sondern beeindruckt vor allem mit einem umfassenden Servicepaket. Besonders die hausinterne Schadensabteilung und der weitreichende Versicherungsschutz setzen neue Standards im Kundenservice.

Dieses Konzept findet großen Anklang: Über 80.000 Unternehmen mit mehr als 4 Millionen Mitarbeitenden im deutschsprachigen Raum setzen bereits auf die Leistungen des Bikeleasing-Service. Dank eines beständig wachsenden Netzwerks von über 7.700 lokalen Bikeleasing-Partnerhändlern und ausgewählten Onlinehändlern können Kunden ihr persönliches Dienstrad bequem auswählen.

An den Unternehmensstandorten in Uslar, Vellmar, Berlin, München, Freiburg, Landshut und Innsbruck sind zurzeit über 500 Dienstrad-Begeisterte beschäftigt.

Original-Content von: Bikeleasing-Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell