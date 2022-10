Pandastorm Pictures GmbH

Spiel ohne Regeln: Neue Dokumentation widmet sich dem spektakulären Fall Football Leaks

Whistleblower Rui Pinto sagt vor dem Strafgericht in Lissabon aus

Berlin/Lissabon (ots)

Am 11. November veröffentlicht Pandastorm Pictures den vom Dänischen Rundfunk (DR) produzierten Dokumentarfilm "Spiel ohne Regeln: Der Fall Football Leaks" auf allen gängigen Video-on-Demand-Plattformen. Die 90-minütige Dokumentation rollt den spektakulären Fall um die Enthüllungsplattform Football Leaks neu auf.

Ab 2015 deckte Football Leaks dubiose Geschäftspraktiken im Profifußball auf. Handfeste Beweise für Steuerhinterziehung, Bestechung und Korruption gelangten frei abrufbar ins Internet. Die Informationen schlugen ein wie eine Bombe und belasteten Stars wie Cristiano Ronaldo, den englischen Meister Manchester City und FIFA-Präsident Gianni Infantino schwer. Seit September 2020 steht Rui Pinto, der Betreiber der Enthüllungsplattform, vor Gericht. Ihm werden Verbrechen in 90 Fällen zur Last gelegt. Am vergangenen Montag sagte er erstmals vor dem Strafgericht in Lissabon aus. Wann mit einem Urteil zu rechnen ist, ist noch offen.

"Spiel ohne Regeln" fasst die wichtigsten Football-Leaks-Enthüllungen zusammen und zeichnet nach, wie Pinto an die explosivsten Dokumente im Weltfußball gelangte. Fraglich bleibt, inwieweit der unscheinbare Hacker als idealistischer Retter des Sports oder als krimineller Erpresser zu werten ist. Persönlichkeiten wie Whistleblower Edward Snowden und die ehemalige EU-Abgeordnete Ana Gomes setzen sich für den 33-jährigen Portugiesen ein. Die zuständige Ermittlungsrichterin dagegen hatte 2019 eine Freilassung gegen Kaution mit der Begründung abgelehnt, Pinto könne nicht als echter Whistleblower gelten, da er "nicht in gutem Glauben gehandelt" habe.

Original-Content von: Pandastorm Pictures GmbH, übermittelt durch news aktuell