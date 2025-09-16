SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V.

Weltkindertag: Benefizkonzert für Kinder in Gaza

Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit, Lanna Idriss, spricht in Berlin

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Berlin (ots)

Am Weltkindertag, dem 20. September 2025, veranstaltet die Initiative Musik für Menschlichkeit einen Aktionstag auf dem Berliner Gendarmenmarkt. Höhepunkt ist ein großes Konzert von 13:30 bis 15:00 Uhr: Herausragende Musiker und Musikerinnen auf klassischen und arabischen Instrumenten sowie ein Chor setzen mit ihrer Musik ein Zeichen der Solidarität und machen auf das Leid der Kinder in Gaza aufmerksam.

Als Rednerin mit dabei ist die Vorstandsvorsitzende der SOS-Kinderdörfer weltweit, Lanna Idriss. Die Tochter dänisch-syrischer Eltern wuchs in Deutschland auf und gilt als anerkannte Nahost-Expertin. Im vergangenen Jahr begleitete sie persönlich eine außergewöhnliche Rettungsmission, bei der gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt 95 Menschen - darunter 68 Kinder - aus dem SOS-Kinderdorf im Gazastreifen ins Westjordanland evakuiert wurden. In Berlin wird sie über die Arbeit der SOS-Kinderdörfer für Kinder und Familien in Gaza und im Westjordanland sprechen.

Interviewmöglichkeit:

Im Anschluss an die Veranstaltung steht Lanna Idriss für Interviews zur Verfügung. Terminvereinbarungen bitte über:

Boris Breyer

Pressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweit

Tel.: 0160 - 984 723 45

E-Mail: boris.breyer@sos-kd.org

Termin: Samstag, 20. September 2025, 13:30 - 15:00 Uhr

Ort: Gendarmenmarkt, 10117 Berlin

Weitere Informationen zur Spendenaktion:

https://ots.de/OtVj1a

Original-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell