RiC TV und SOS-Kinderdörfer weltweit feiern den Internationalen Kindertag mit inspirierenden Geschichten

Die Your Family Entertainment AG gibt stolz bekannt, dass auch in diesem Jahr der Weltkindertag wieder gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern auf RiC TV gefeiert wird. Am 20. September 2024 ab 13:30 Uhr erwartet die Zuschauer ein besonderes Programm hoffnungsvoller Geschichten, die Einblicke in den Alltag und die Kultur der SOS-Kinderdörfer geben. Einige der berührenden Geschichten umfassen:

Betty ist 7 Jahre alt, liebt Gedichte und ihre SOS-Mutter hat es sich zum Ziel gemacht, Betty jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Andrea aus Ecuador nimmt uns mit auf ihren täglichen 4km-langen Schulweg. Obwohl sie die Strecke jeden Tag zweimal zurücklegen muss, liebt sie es, da sie sich freut, zur Schule gehen zu können.

Pablo aus Bolivien verfolgt leidenschaftlich seinen Traum, Tänzer zu werden und besucht regelmäßig eine Tanzschule.

Alia aus Kirgistan zeigt uns ihre Vorfreude und Aufregung in der Vorbereitung zur Aufführung eines traditionellen Volkstanzes.

Das Programm zeigt bewegende und hoffnungsvolle Geschichten von Kindern, die mit Hilfe der SOS-Kinderdörfer ihre Hoffnungen und Zukunftsträume verwirklichen.

"Der Internationale Kindertag ist eine wunderbare Gelegenheit, die Stimmen und Erlebnisse der Kinder zu teilen und ihnen die Anerkennung zu geben, die sie verdienen. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern diesen besonderen Tag auf RiC TV zu feiern und unseren Zuschauern die Lebenswelten und Träume dieser bemerkenswerten Kinder vorzustellen." sagt Laurence Robinet, Chief Broadcast Officer der Your Family Entertainment AG.

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer, sagt: "Kriege, Krisen, Klimawandel: Kinder sind diejenigen mit der geringsten Verantwortung für den dramatischen Zustand unserer Welt, aber zugleich die Hauptleidtragenden. Das ist unfair, denn Kinder haben ein Recht auf eine unbeschwerte Kindheit und eine gesunde, sichere Welt. Und es ist eine Ungerechtigkeit, dass Kinder nun diejenigen sind, die die Welt, die wir ihnen hinterlassen haben, auch noch retten sollen. Umso mehr freuen wir uns über die Kooperation mit RiC TV - denn das Format begegnet Kindern auf Augenhöhe und gibt ihnen eine Stimme."

Über SOS Kinderdörfer weltweit

Die SOS-Kinderdörfer sind eine unabhängige Kinderrechts- und Entwicklungsorganisation. Das erste SOS-Kinderdorf wurde 1949 von Hermann Gmeiner gegründet. Heute ist die Organisation in 138 Ländern für Kinder und Familien aktiv: mit 539 SOS-Kinderdörfern und rund 2.300 weiteren Programmen wie Jugendwohngruppen, Familienhilfe, Kindergärten, Schulen, Ausbildungs- und Sozialzentren, Krankenstationen und Nothilfeprojekten. Weltweit unterstützen die SOS-Kinderdörfer jährlich bis zu 1,5 Millionen Kinder und deren Angehörige.

Website: www.sos-kinderdoerfer.de

YouTube: www.sos-kinderdoerfer.tv

Über RiC TV

RiC TV ist der Familienkanal für den deutschsprachigen Raum mit beliebten, europäischen Programmen, der unverschlüsselt über Astra 19.2 im Free-TV, viele Kabelkanäle und via Live-Stream unter www.rictv.de, rictv.at und rictv.ch abrufbar ist. RiC TV startete im September 2012 und gehört zur Your Family Entertainment AG, deren Vorstand Dr. Stefan Piëch den Sender gegründet hat. Zielgruppe: Kinder von 3-13 Jahren und Haushaltsführende. Durch das umfangreiche Know-how und die sorgsam getroffene Auswahl an hochwertigen Inhalten positioniert sich RiC TV als das dritte private Kinder- und Familienprogramm im deutschsprachigen Raum. Die entschleunigten Inhalte europäischen Ursprungs machen RiC TV zu einem Gegenpol im vorherrschend amerikanischen und asiatisch geprägten Angebot.

Über Your Family Entertainment AG

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München, ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für ihre Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

