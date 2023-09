SOS-Kinderdörfer weltweit

"Good News": Indien impft 30 Millionen Kinder gegen Masern und Röteln

München (ots)

Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.

2021 infizierten sich weltweit schätzungsweise neun Millionen Menschen mit Masern. 128.000 Menschen starben an der Infektion. Obwohl die Zahlen sich über die Jahre verbessert haben, zählte die Weltgesundheitsorganisation in diesem Jahr Masernausbrüche in über 30 Ländern. Die meisten Erkrankten stammen aus Indien. Masern können besonders für Kinder gefährlich werden. Auch Röteln, in Indien ebenfalls ein Problem, können zu schweren Komplikationen, führen, zum Beispiel bei ungeborenen Kindern zu Organschäden. Um diese Krankheiten zu eliminieren, setzt die indische Regierung landesweit auf Impfkampagnen, die sich vor allem auf Kinder fokussieren. Die Zahlen sprechen für sich: In nur sieben Monaten wurden in Indien mehr als 30 Millionen Kinder gegen Masern und Röteln geimpft.

Das Ziel, den Ausbruch der Infektionskrankheiten bis zum Ende des Jahres zu eliminieren, ist ein ganzes Stück realistischer geworden. Seit 2017 wurden etwa 350 Millionen Kinder in Indien geimpft. Mit einer weiteren Impfkampagne sollen nun alle Ungeimpften unter fünf Jahren erreicht werden.

