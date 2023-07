SOS-Kinderdörfer weltweit

"Good News": In Taiwan dürfen gleichgeschlechtliche Ehepaare Kinder adoptieren

München (ots)

Es gibt sie: die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über alles andere - das, was gut läuft.

Gleichgeschlechtliche Liebesbeziehungen werden auch heutzutage noch in vielen Regionen der Erde missbilligt, diskriminiert und sogar bestraft. Vor allem im asiatischen Raum erkennen nur wenige Staaten eine gleichgeschlechtliche Beziehung an. Der demokratische Staat Taiwan ist eine Ausnahme.

Schon vor vier Jahren ließ der Inselstaat die gleichgeschlechtliche Ehe zu. Bis 2021 zählte das Ministerium 7.000 Eheschließungen schwuler und lesbischer Paare. Nun wurden die Rechte der LGBTQI+-Community erweitert. Seit diesem Mai dürfen gleichgeschlechtliche Paare gemeinsam Kinder adoptieren.

Taiwan ist damit nach Israel erst das zweite asiatische Land, der dies zulässt. Ein Meilenstein.

