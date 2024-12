Montran Corporation

Montran implementiert modernen Zentralverwahrer bei der Zentralbank des Kosovo

Montran freut sich, die erfolgreiche Implementierung seines hochmodernen Zentralverwahrers (Central Securities Depository, CSD) bei der Zentralbank des Kosovo bekannt zu geben. Diese moderne Technologielösung vereinheitlicht die umfassende Verwaltung von dematerialisierten Finanzinstrumenten für die Bank und ist vollständig in das Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem (RTGS) von Montran integriert, kombiniert mit Sammelclearing-Fähigkeiten.

Das zentralisierte System bietet unmittelbare Vorteile wie verbesserte betriebliche Effizienz, Interoperabilität und Automatisierung, verbesserte Funktionen für die Verwaltung von Sicherheiten, eine benutzerfreundliche Schnittstelle und zuverlässige Tools für die Datenberichterstattung.

„Montran war vom ersten Tag an ein hervorragender Partner, der sich voll und ganz für unsere Bedürfnisse eingesetzt hat", berichtet Shkendije Nahi, Director of Asset and Reserve Management bei der Zentralbank des Kosovo. „Die Einführung des neuen CSD hat bereits positive Auswirkungen gezeigt, und wir freuen uns, dass wir die Plattform weiterentwickelt haben, um besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Stakeholder eingehen zu können."

Die neue CSD-Lösung unterstützt Primäremissionen, Verwahrungsdienstleistungen, Sekundärhandel, automatisierte Kapitalmaßnahmen, Sicherheitenmanagement und mehr. Die fortschrittliche Funktionalität und die bessere Integration in bestehende Systeme ermöglichen der Zentralbank des Kosovo, innovative Dienstleistungen zu erbringen und ihre Aktivitäten zu skalieren.

„Wir fühlen uns geehrt, die Finanzmarktinfrastruktur der Republik Kosovo mit der unternehmenskritischen Kapitalmarktlösung von Montran zu expandieren", kommentiert Keith Esca, European Sales Director bei Montran. „Unser CSD befähigt die Zentralbank dazu, Prozesse zu optimieren und erhebliche Vorteile für den gesamten Finanzmarkt zu nutzen – durch die nahtlose Integration in die im Kosovo betriebene Payments Market Infrastructure von Montran."

Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme setzt Montran seine enge Zusammenarbeit mit der Zentralbank des Kosovo fort und bietet kontinuierliche Wartung, Supportleistungen und künftige Erweiterungen an.

Informationen zu Montran

Montran ist der führende Anbieter von Zahlungsverkehrs- und Kapitalmarktinfrastrukturlösungen, der die weltweit führenden Finanzinstitute mit geschäftskritischen Installationen und Operationen in über 80 Ländern bedient. Erfahren Sie mehr unter www.montran.com.

Informationen zur Zentralbank der Republik Kosovo

Die Zentralbank der Republik Kosovo (CBK) ist die wichtigste Institution, die für die Wahrung der Finanzstabilität, die Förderung eines sicheren und effizienten Zahlungssystems, die Unterstützung des Wirtschaftswachstums und die Gewährleistung eines soliden und widerstandsfähigen Finanzsektors im Kosovo zuständig ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://bqk-kos.org/.

