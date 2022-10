Philharmonischer Verein der Sinti und Roma Frankfurt am Main e.V.

Die Roma und Sinti Philharmoniker gastieren in der Berliner Philharmonie

Frankfurt (ots)

Die Roma und Sinti Philharmoniker gastieren am Montag, 14. November 2022, in der Berliner Philharmonie. Anlass des Konzerts im Zeichen von Roma Romantik ist das 20-jährige Bestehen des weltweit einmaligen Orchesters,das 2002 zunächst als Kammerorchester in Frankfurt gegründet wurde. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat die Schirmherrschaft für das Konzert übernommen. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, wird ein Grußwort sprechen,

Das Programm umfasst Kompositionen von János Bihari, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Wolfgang Amadeus Mozart und Johann Strauß (Sohn). Solist ist der aus Budapest stammende Violonist Erno Kallai.Gründer und Dirigent der Roma und Sinti Philharmoniker ist der aus Kosovska Mitrovica (Ex-Jugoslawien) stammende Riccardo M Sahiti. Für ihn ist das Konzert in der Hauptstadt ein herausragendes Ereignis in der Geschichte der Philharmoniker, die von professionellen Roma-Musikern aus Berufsorchestern in unterschiedlichen europäischen Ländern gebildet werden. "Das Konzert im großen Saal des weltweit bewunderten deutschen Konzerthauses mit der großen Reputation", sagt Sahiti,"ist für uns eine Ehre und auch ein Zeichen der Anerkennung der Musikkultur der Roma und Sinti als Teil des europäischen Kulturerbes."

Die wesentliche Zielsetzung der Roma und Sinti Philharmoniker ist es Sahiti zufolge, "die Erinnerung an die leidvolleGeschichte unserer Minderheit im öffentlichen Bewusstsein zu halten und die Bedeutung der Traditionen der Roma für dieEntwicklung der klassischen europäischen Musik deutlich und erlebbar zu machen". Es sei ein elementares Anliegen, gegenStereotype und Klischees anzutreten, "die einer angemessenen Wahrnehmung der Roma entgegenstehen".

In der Folge des Gründungskonzert am 3. November 2002 in Frankfurt sind die Roma und Sinti Philharmoniker in einer Reihe europäischer Länder aufgetreten. Ende Januar 2020 war der Berliner Dom Schauplatz ihres Konzerts zum Gedenken an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 75 Jahren.

https://www.rsphil.com/

www.berliner-philharmoniker.de

www.eventim.de

Original-Content von: Philharmonischer Verein der Sinti und Roma Frankfurt am Main e.V., übermittelt durch news aktuell