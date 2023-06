PULL HANDLE Production UG

OKTAGON 44 das größte MMA-Event der letzten Jahre am 17.6. in Oberhausen

Berlin / Oberhausen (ots)

Europas größter Veranstalter "OKTAGON MMA" erstmals in NRW vor 11.000 Zuschauern

Am 17. Juni 2023 ab 18:00 Uhr wird die Rudolf Weber-ARENA in Oberhausen zum Schauplatz des bisher größten MMA-Events des Jahres, bei dem die Crème de la Crème der deutschen MMA-Szene ihr Können unter Beweis stellt. Als Highlight des Abends wird "Ironside" Alexander Poppeck versuchen, als erster Deutscher einen OKTAGON-Titel zu erobern. Im Viertelfinale des "Tipsport Gamechanger"-Turniers kämpfen zwei Deutsche um ein Rekordpreisgeld. Darüber hinaus machen viele weitere europäische Elitekämpfer, wie Rafael Xavier, Antun Racic oder Ronald Paradeiser, OKTAGON 44, wie die vorherigen Veranstaltungen in Frankfurt und München, zu einem Pflichtevent für Kampfsportfans.

Die deutsche MMA-Szene fiebert mit, in der Hoffnung, dass endlich ein heimischer Kämpfer den begehrten OKTAGON-Gürtel erringt. In Oberhausen wird der Münchener Alexander Poppeck im Halbschwergewicht (bis 93 kg) gegen den Slowaken Pavol Langer um die Interims-Krone kämpfen. Beide Kämpfer stehen in den Top 3 ihrer Gewichtsklasse und haben im Februar in München eindrucksvoll bewiesen, dass sie zur absoluten Elite gehören. Der Deutsche ist klarer Favorit und konnte ganze 7 seiner letzten 8 Kämpfe gewinnen.

Der "Tipsport Gamechanger" geht in die nächste Runde: Mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld im Weltergewicht (bis 77 kg) und einem bisher nie da gewesenen Preisgeld (1.000.000 Euro), ist es das wichtigste MMA-Turnier des Jahres. Nach starken Auftritten in Ostrava (Tschechische Republik) haben sich Christian "The Kelt" Jungwirth und MMA-Veteran Mo Grabinski (30 Profikämpfe) erfolgreich für das Viertelfinale qualifiziert. Gerade für Grabinski wird es ein besonderes Event, da es direkt neben seinem Heimatort Rathingen stattfindet. Vom Einzug ins Halbfinale der "Champions League des MMA" wollen sie zwei ehemalige UFC-Fighter abhalten: Bojan Velickovic und Andreas Michailidis.

Das Event am 17.6. wird live im Stream bei OKTAGON.tv ab 17:30 sowie ab 22:00 bei BILD+ zu sehen sein. Die Vorberichterstattung und den ersten Kampf ("OKTAGON Challenge"-Finalist Hassan Shaaban gegen Denis Gondzala) gibt es live und kostenfrei auf dem YouTube-Kanal von OKTAGON Deutschland. Bereits am Freitag, den 16. Juni, wird außerdem, ab 17 Uhr im CENTRO Einkaufszentrum in Oberhausen, live das öffentliche Wiegen der Kämpfer stattfinden. Dort wird es auch eine Trainingseinheit und Interviews geben, bei denen Fans die Athleten hautnah erleben können. Der Eintritt zum "Weigh-in" ist frei.

