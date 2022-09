JITpay Group

Logistik-Bezahldienst JITpay schließt strategische Partnerschaft mit W.A.G payment solutions (Eurowag)

Braunschweig/London (ots)

Das Logistik-Bezahldienstunternehmen JITpay holt einen strategischen Partner an Bord und vollzieht damit den nächsten Wachstumsschritt auf dem Weg zum führenden, digitalen Abrechnungs- und Zahlungsdienstleister für die mittelständische Logistikbranche in Europa. Basis dafür ist eine weitreichende Zusammenarbeit von JITpay mit dem tschechischen Unternehmen W.A.G payment solutions plc (Eurowag), einem führenden paneuropäischen Zahlungs- und Mobilitätsplattform mit Fokus auf gewerblichem Straßentransport. Eurowag ist an der Börse in London gelistet. Erste Teilprojekte wie z.B. die Integration erster JITpay Services in das Eurowag-Ökosystem sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Die Partner bündeln ihre ausgewiesenen Stärken im Bereich der Unterwegsversorgung (Eurowag) und Finanzdienstleistungen (JITpay) für Transportunternehmer und sind jeweils bereits heute Marktführer in ihren Bereichen.

Ziel ist ein umfängliches digitales Ökosystem für Transportunternehmen

JITpay erweitert damit sein leistungsstarkes Angebot. Die Partnerschaft ist mit einer Kapitalbeteiligung an JITpay im einstelligen Prozentbereich unterlegt. Über weitere Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (Brawo) hält als langjähriger Ankerinvestor weiterhin über 20 Prozent an JITpay.

JITpay und Eurowag wollen gemeinsam ein umfängliches digitales Öko-System für die kleinen und mittelständischen Transportunternehmen bauen. "Perspektivisch schaffen wir gemeinsam einen neuen, digitalen Industriestandard für die Unternehmer in der Logistikbranche. Mit der nun geschlossenen strategischen Partnerschaft konzentrieren wir uns auf den konsequenten Ausbau unserer Marktposition in Europa", sagte Dr. Daniel Steinke, CEO und Gründer von JITpay. "Wir wollen Europas führender Abrechnungs- und Zahlungsdienstleister der Logistikbranche werden." Martin Vohánka, CEO und Gründer von Eurowag, betonte: "Wir sind sehr glücklich über diese strategische Partnerschaft mit JITpay. Sie wird es uns ermöglichen, unseren Kunden wichtige Finanzierungslösungen anzubieten und unsere Position in Deutschland zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von JITpay und glauben, dass Eurowag mit den Finanzierungsmöglichkeiten von JITpay in Kombination mit unserer branchenführenden Plattform gut aufgestellt ist, um neue Höhen zu erklimmen."

JITpay bringt Digitalisierungs-Knowhow in die Partnerschaft mit ein

JITpay, das auch Standorte in Basel/Zürich (Schweiz), Breslau (Polen) und Bukarest (Rumänien) hat, fungiert als Vertrauenspartner der Logistikunternehmen: Es übernimmt und digitalisiert dabei die komplette Leistungsabrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und kombiniert diese mit einem eigens entwickelten Factoring-Programm, das die sofortige Bezahlung der Auftragnehmer sowie flexible Zahlungsbedingungen für die Auftraggeber ermöglicht. JITpay steht für "Just-in-time-pay!". Das Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig bringt vor allem sein Digitalisierungs-Knowhow in die Partnerschaft mit ein. Eurowag ist spezialisiert auf die bargeldlose Unterwegsversorgung, unter anderem mit Kraftstoff, Maut und MwSt.-Rückerstattung. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen mit Sitz in Prag über einen großen Stamm an europaweit 15.000 Kunden.

Über JITpay:

JITpay ist ein stark wachsender, auf die Logistikbranche spezialisierter Zahlungsdienstleister, der im Jahr 2016 gegründet wurde. Kernprodukt und Ertragstreiber ist eine eigene, vollständig digitale, BAFIN-regulierte Factoringgesellschaft. In einem Ökosystem bietet JITpay zusammen mit Partnern ergänzende Dienstleistungen an und kombiniert diese auf intelligente Weise mit dem Kernprodukt Factoring. Per August 2022 zählt JITpay rund 100 Mitarbeiter; etwa 1800 Kunden vertrauen europaweit auf die Dienste von JITpay. Zielkunden sind kleine und mittelgroße Transportunternehmen in Europa. Mehr Informationen: www.jitpay.eu

Über Eurowag:

Eurowag wurde 1995 gegründet und ist eine führende integrierte Zahlungs- und Mobilitätsplattform im paneuropäischen Raum, die sich auf den gewerblichen Straßentransport konzentriert. Die innovativen Lösungen von Eurowag vereinfachen das Leben kleiner und mittlerer Unternehmen im gewerblichen Straßentransport in ganz Europa durch eine einzigartige Kombination von Zahlungslösungen, nahtloser Technologie, einem datengesteuerten digitalen Ökosystem und hochwertigem Kundenservice. Mehr Informationen: www.eurowag.com

Original-Content von: JITpay Group, übermittelt durch news aktuell