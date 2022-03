ACE Auto Club Europa e.V.

Befristetes Tempolimit von 100 km/h als Signal zum Energiesparen

Berlin (ots)

Als Sofortmaßnahme zur Einsparung von Energie drängt der ACE Auto Club Europa, Europas Mobilitätsbegleiter, auf ein befristetes Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Dadurch könnte im Verkehrsbereich aus dem Stand und unbürokratisch ein wichtiger Beitrag zur Drosselung des Ölverbrauchs geleistet werden. Geringere Nachfrage würde weniger Importe aus Russland bedeuten und dazu führen, dass weniger Geld eben dorthin fließt. Die Chance, dieses gemeinsame Energiespar-Signal zu senden, sollte genutzt werden, so der ACE.

Stefan Heimlich, Vorsitzender des ACE, konkretisiert: "Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat neben dramatischen humanitären Folgen deutlich gemacht, dass wir in Deutschland und Europa eine wichtige Entscheidung treffen müssen. Wir müssen dauerhaft weg vom Verbrauch fossiler Brennstoffe und brauchen in der aktuellen Situation schnell umsetzbare Lösungen zur Drosselung des Energieverbrauchs. Im Verkehrsbereich kann durch die Einführung eines befristeten Tempolimits von 100 km/h auf deutschen Autobahnen effektiv und schnell Energie eingespart werden. Das wäre ein starkes gemeinsames Signal, die Wichtigkeit zur Einsparung von Energie sichtbar zu machen. Denn jeder nicht verbrauchte Liter Sprit leistet seinen Beitrag, den Devisenfluss in Russlands Kriegskasse zu vermindern."

Bereits 2019 hat sich der ACE als erster deutscher Autoclub mit Beschluss seiner Hauptversammlung für ein dauerhaftes Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen ausgesprochen.

