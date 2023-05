Weltreise mit einem ganz besonderen Ziel / Als Kind hat Schauspielerin Olivia Marei selbstgemalte Bilder in die Ferne geschickt, jetzt wird sie selber World Vision Patin für ein Mädchen in Vietnam

World Vision Deutschland e.V.

Als Kind hat Schauspielerin Olivia Marei selbstgemalte Bilder in die Ferne geschickt, jetzt wird sie selber World Vision Patin für ein Mädchen in Vietnam

Friedrichsdorf (ots)

Die Schauspielerin Olivia Marei ist nun Patin der 10-jährigen Vy aus Nam Giang. Das Besondere: Das Mädchen hat sich seine Patin selbst ausgesucht bei einem Wunschpaten-Event von World Vision. Für Olivia Marei ein ergreifender Moment: "Dass Vy vor meinem Foto stehen blieb, es betrachtete und es dann von der Leine nahm, war für mich ein ganz besonderer Moment. Es war unbeschreiblich, live dabei gewesen zu sein." Die Reise nach Vietnam in das Projektgebiet war bewusst eingeplant: Die Mutter zweier Söhne ist derzeit in Elternzeit und mit ihrer Familie auf Weltreise - eine perfekte Gelegenheit, um am Wunschpaten-Event teilzunehmen.

Hilfe, die nicht nur bei einem Kind ankommt

"Meine Eltern haben damals schon mithilfe der Kinderhilfsorganisation World Vision eine Patenschaft für ein Kind übernommen. Ich wusste: Wenn ich älter bin, möchte ich das auch gerne machen. Für mich ist das der perfekte Weg zum Spenden. Ich kann einer ganzen Community helfen und habe gleichzeitig auch den direkten Kontakt zu meinem Patenkind", erzählt die Schauspielerin, bekannt aus der Fernsehserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Ihr Patenkind Vy gehört zu den weltweit 3,4 Millionen Patenkindern, Familien und deren Umfeld, die von World Vision unterstützt werden. Aufgrund der Armut in Nam Giang sind viele Menschen unterernährt und krank - World Vision bekämpft die Mangelernährung, indem Mütter zum Beispiel geschult und Familien zu Hause besucht werden. Olivia Marei hat sich daher bewusst für eine Zusammenarbeit mit World Vision entschieden: "Ich bin davon beeindruckt, dass so viele nachhaltige Hilfestellungen angeboten werden. So werden zum Beispiel nicht nur Hühner an Haushalte in Not verteilt, sondern dann auch Kurse über Hühner- und Viehzucht durchgeführt."

Olivia Marei plant jetzt schon, ihr Patenkind Vy in den nächsten Jahren wieder zu besuchen. Bis zum nächsten Treffen stehen die beiden per Mail im Austausch. Vielleicht schicken Olivia Mareis Kinder ja auch Briefe, selbstgemalte Bilder und kleine Pakte an Vy - so wie es die Schauspielerin auch damals für das Patenkind ihrer Eltern gemacht hat.

Kurz und bündig: Kinderhilfswerk World Vision

World Vision ist eine christliche Hilfsorganisation mit 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit. In fast 100 Ländern setzt sie sich für die Rechte der Kinder sowie für nachhaltige Überwindung von Armut und Ungerechtigkeiten ein. Den von Katastrophen und Krisen betroffenen Menschen leistet World Vision schnelle Hilfe aus einer Hand: von der Vorsorge bis zum Wiederaufbau, oft als Partner der UN-Hilfswerke und im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft". World Vision Deutschland e.V. wurde mehrfach für Transparenz ausgezeichnet.

