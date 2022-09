Event Hotels

Event Hotels bieten innovativen digitalen Service für Business-Reisende

Köln (ots)

Dank der firmeneigenen App wird der Hotelaufenthalt vollständig über das Smartphone gesteuert. In der Corona-Zeit hat die Hotelgruppe die digitalen Features weiterentwickelt, sodass Gäste noch mehr Zeit sparen können. Nach und nach werden alle Event Hotels sukzessive angeschlossen.

Nicht mehr an der Rezeption anstehen, keine lästige Suche nach der Schlüsselkarte und kein zeitaufwendiger Bezahlvorgang, während das Taxi zum Flughafen bereits vor dem Hotel wartet: mit der firmeneigenen App "Event Hotels" hat die gleichnamige Hotelgruppe einen Durchbruch in der Digitalisierung der Branche erzielt. Während viele andere Unternehmen im Gastgewerbe einzelne digitale Funktionen anbieten, sind die Event Hotels die ersten und bislang einzigen, die innovative Features in dieser Bandbreite entwickelt haben. Das bedeutet besonders für Business-Reisende ein immenses Plus an Service: dank ihrer kostenlosen App ermöglichen die Event Hotels ihren Gästen, in Sekundenschnelle digital ein- und auszuchecken, das Zimmer per elektronischen Schlüssel über Bluetooth zu öffnen und mit nur wenigen Klicks zu bezahlen.

Erfolgreiches Pilotprojekt im zweitgrößten Hotel Deutschlands

Die Bedienung der App ist leicht und selbsterklärend, denn sie folgt den gewohnten Abläufen rund um den Hotelaufenthalt: Bei der Zimmerbuchung über die zentrale Reservierung erhält der Gast mit der Reservierungsbestätigung einen Link und einen QR-Code, mit dem er die Buchung in der App wahlweise hinzufügen kann. Dann wird die gewünschte Zahlungsmethode vorausgewählt. Am Ende des Aufenthalts wird der Rechnungsbetrag über die zuvor hinterlegte Zahlungsmethode abgebucht, einzelne Posten können flexibel mit verschiedenen Kreditkarten bezahlt werden. Auch die Rechnung wird bei Bedarf nach privaten und geschäftlichen Aufwänden gesplittet.

Da alle Vorgänge vollkommen kontaktlos funktionieren, sparen Reisende durch die App, die kostenlos in den Stores von Apple und Google verfügbar ist, jede Menge Zeit und Aufwand. Wie reibungslos das funktioniert, hat die Hotelgruppe mit Sitz in Köln bereits ausgiebig getestet. 2018 wurde die innovative Event-Hotels-App als Pilotprojekt im zweitgrößten Hotel Deutschlands, dem Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, eingeführt. Nach und nach folgten mit Mercure Hannover, Mercure Kamen, Mercure Kaarst, Mercure Bochum, Mercure Dortmund, Mercure Köln-Belfortstraße, Hotel Lyskirchen Köln sieben weitere Häuser. Die besondere Herausforderung lag darin, verschiedene Hotelbuchungsprogramme und unterschiedliche Schließsysteme an einem Backend zu binden. Insgesamt betreibt Event Hotels fast 60 Business- und City-Hotels an über 40 Standorten in Europa unter den Namen renommierter internationaler Hotelmarken, die sukzessive an das App-System angeschlossen werden.

Neue Funktionen für noch mehr Komfort

Seit der erfolgreichen Testphase hat die Hotelgruppe besonders die Zeit der Corona-Pandemie genutzt, um die App weiterzuentwickeln. Neben der Quantität an Hotelbetrieben wird die App künftig über neue Funktionen verfügen wie beispielsweise das Gast-Konto, das auf dem Smartphone des Reisenden hinterlegt wird, oder auch der Zimmerauswahl per virtuellem Flurplan. So kann jeder Gast bereits bei Check-In das bevorzugte Zimmer - je nach Kategorie und Verfügbarkeit - aussuchen und fest auswählen.

Gerald Scheurmann-Kettner, CIO der Event Hotels, hatte bei der Einführung der neuen App vor allem die Kundenzufriedenheit im Blick: "Die Zufriedenheit unserer Gäste und auch unserer Mitarbeitenden steht bei allen technischen Weiterentwicklungen unserer Häuser im Mittelpunkt. Das ist uns mit dieser innovativen App zweifelsohne gelungen und wir sind stolz darauf, unseren Gästen in all unseren Häusern diesen einzigartigen Komfort in dieser Breite anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass die bisherigen Rückmeldungen durchweg positiv ausfallen."

Die Event Hotels App gibt es für iOS und Android Smartphones und ist in Europa und den USA in allen gängigen App-Stores kostenfrei erhältlich.

