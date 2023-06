Far Eastern New Century Corporation (FENC)

Far Eastern New Century belegt mit seiner Leistung im Bereich Kreislaufwirtschaft weltweit Platz 1 unter vergleichbaren Unternehmen

Taipeh (ots/PRNewswire)

Die Far Eastern New Century Corporation (FENC), ein führendes Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Polyestermaterialien, engagiert sich für die Kreislaufwirtschaft und recycelt jedes Jahr mehr als 20 Milliarden gebrauchte PET-Flaschen für die Herstellung neuer Produkte. Die FENC ist der führendee Anbieter von recyceltem PET und recyceltem Polyesterfilament in Lebensmittelqualität. Laut dem Forschungsbericht Plastic Waste Maker Index 2023, der 2023 von der australischen philanthropischen Organisation Minderoo Foundation veröffentlicht wurde, hebt sich die FENC von 400 Unternehmen auf der ganzen Welt durch ihre herausragenden Leistungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft ab. Das Unternehmen belegt den ersten Platz in der globalen Kunststoffindustrie und dominiert sämtliche Bewertungskategorien. Die FENC ist das einzige Unternehmen, zu dem eine Fallstudie eingereicht wurde. In dieser wird beschrieben, wie FENC konsequente Schritte zur Ausweitung seines Geschäfts mit recyceltem PET unternommen und eine Strategie, einen Risikomanagementplan und Ziele für seine Recyclingaktivitäten formuliert hat. Die FENC ist das einzige unter vergleichbaren Unternehmen, das einen Nachhaltigkeitsausschuss auf Vorstandsebene hat, der seine Recyclingstrategie überwacht.

Seit über 30 Jahren investiert die FENC in die Kreislaufwirtschaft und nutzt ihre Kernkompetenzen zur Entwicklung verschiedener innovativer Recyclingtechnologien, darunter Anwendungen für das Recycling von Abfällen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Die FENC hat den FENC®TopGreen®ChemCycle entwickelt, der mit Hilfe eines chemischen Verfahrens Alttextilien recycelt (was wesentlich komplizierter als das Recycling von PET-Flaschen ist) und sie in recyceltes PTA umwandelt, das als Polyester-Rohstoff und schließlich für die Herstellung neuer Polyesterprodukte verwendet wird.

Reißfeste Trikots, die aus recycelten PET-Flaschen aus Meeresabfällen hergestellt werden, sind die weltweit ersten ihrer Art, die bei der Fußballweltmeisterschaft 2022 als Trikots von Nationalmannschaften zum Einsatz kamen. 9 Nationalmannschaften tragen sie bereits, darunter auch der Weltmeister Argentinien. Die FENC kooperiert mit internationalen Marken bei der Umwandlung von Industrieabgasen in kohlenstoffarmes Polyester mit Hilfe von Biotechnologie und stellt die weltweit ersten Kleidungsstücke aus recycelten Abgasen her. Das kohlenstoffarme Polyester FENC®TopGreen® Bio3 PET wurde mit international renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der Sustainability & Innovation Award des Internationalen Textilherstellerverbands und die International Innovation Awards im Jahr 2022 sowie der Red Dot Design Award im Jahr 2023.

Die FENC ist branchenweit führend bei der Förderung von Innovationen durch Forschung, Entwicklung und Technologie und arbeitet mit bekannten Marken zusammen, um eine nachhaltige Lieferkette aufzubauen.

Informationen zu Far Eastern New Century (FENC)

FENC, ein internationales Unternehmen mit Sitz in Taiwan, wurde 1949 gegründet und ist in den USA, Japan, Festlandchina, Vietnam, Malaysia, auf den Philippinen sowie in vielen anderen Ländern und Regionen tätig. FENC ist der einzige vertikal integrierte Polyesterhersteller der Welt, der ein Produktportfolio anbietet, das von Rohstoffen bis zu Konsumgütern reicht. Die Produkt- und Anwendungspalette deckt sämtliche Alltagsbereiche ab, darunter PET-Flaschen, Lebensmittel- und Non-Food-Verpackungen, Hygieneartikel, Automobil- und Heimtextilien sowie funktionelle Sportbekleidung. Der konsolidierte Umsatz von FENC belief sich im Jahr 2022 auf 8,8 Mrd. USD.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fenc.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1901454/4028618/FENC_LOGO_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2078893/FENC_channels_its_core_strengths_to_develop_a_wide_range_of_green_products.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/far-eastern-new-century-belegt-mit-seiner-leistung-im-bereich-kreislaufwirtschaft-weltweit-platz-1-unter-vergleichbaren-unternehmen-301865918.html

Original-Content von: Far Eastern New Century Corporation (FENC), übermittelt durch news aktuell