RECOM kündigt neue Solar-PV-Wechselrichter für Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Anwendungen an

Die Zukunft von Energiemanagement und -umwandlung.

RECOM Technologies, führender europäischer (von Bloomberg als Tier-1 eingestufter) PV-Modulhersteller, bringt ein überzeugendes Wechselrichter-Sortiment auf den Markt, um dem schnell wachsenden Solar-Segment gerecht zu werden, wo Intelligenz, Effizienz und Resilienz zu einem nachhaltigen Energie-Ökosystem zusammenwachsen.

Unser Angebot an Wechselrichtern, die durch intelligentes Management ein zukunftsfähiges Energie-Ökosystem ermöglichen, definiert Energieumwandlung neu und bietet ein breites Spektrum an Möglichkeiten, angefangen bei Helios Single Phase Single MPPT-Wechselrichtern mit 0,6 kW bis 3,3 kW bis hin zu Apollo Dual MPPT-Wechselrichtern mit 2,5 kW bis 6,0 kW. Herzstück dieser Lösungen ist ein beeindruckender Wirkungsgrad von bis zu 98 %, der durch die robuste Schutzart IP66 unterstützt wird, die auch in anspruchsvollen Umgebungen eine gleichbleibende Leistung gewährleistet.

Im Mittelpunkt unserer Vision steht die Verpflichtung zur Netzharmonisierung, die durch den Null-Export-Einspeisebetrieb verkörpert wird. Diese Wechselrichter verfügen über ein zukunftsweisendes Design mit einem Gleichstromeingang, der eine Überdimensionierung von 200 % ermöglicht und so eine optimale Energienutzung für jedes Setup gewährleistet. Die integrierte Global Maximum Power Point (MPP)-Scanfunktion optimiert die Energieausbeute bei Abschattungsbedingungen und spiegelt damit unser Engagement für eine nahtlose Leistung wider.

Für einen höheren Energiebedarf führt unsere Atlas-Three Phase-Serie die Dual MPPT-Reihe mit einer Ausgangsleistung von 3 kW bis 15 kW ein. Diese Produktreihe zeichnet sich durch einen Spitzenwirkungsgrad von 98,3 % und die Schutzart IP66 aus und bietet gleichzeitig eine niedrige Anlaufspannung und einen extrem breiten MPPT-Spannungsbereich für Hochleistungs-Solarmodule. Die integrierte Steuerung der Exportleistung verbessert die Anpassungsfähigkeit dieser Lösungen an die Netzdynamik und gewährleistet einen reibungslosen Energieaustausch.

Unsere Poseidon & Zeus Multi MPPT-Serie erweitert sich in Richtung größerer Energiesysteme von 17 kW bis 275 kW und bietet ein umfassendes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten in den Bereichen 17 - 30 kW, 40 - 60 kW, 80 - 125 kW und 275 kW. Mit einem Wirkungsgrad von über 99,03 % und der Schutzart IP66 sorgen diese Lösungen für eine niedrige Anlaufspannung und einen extrem breiten MPPT-Spannungsbereich. Darüber hinaus senkt der SPD-Typ-II-Schutz für Wechsel- und Gleichstrom die BOS-Kosten weiter und bietet zusätzlich Schutz vor Blitzschlag.

Unsere Hybrid-Seriemit einphasigen ORION- und dreiphasigen TITAN-Wechselrichtern setzt die Entwicklung fort und ermöglicht es Hausbesitzern, die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von Solarenergie zu optimieren. Mit integriertem Dual MPPT und einer Spannweite von 3,0-15 kW weist die Serie einen bemerkenswerten Wirkungsgrad auf, der bis zu 98 % erreicht. Die Hybrid-Serie ist sowohl für das Laden als auch für das Entladen von bis zu 98,5 % optimiert und minimiert den Energieverlust bei gleichzeitig schnellen Umschaltzeiten von unter 10 Millisekunden.

Zu den bemerkenswerten Fortschritten gehören minimierte Energieverluste bei der Übertragung von der Batterie zum Wechselrichter und die einzigartige Fähigkeit, dreiphasige asymmetrische Leistung bis zu 50 % der Nennausgangsleistung pro Phase zu liefern, was die Flexibilität und Einfachheit der Installation erhöht. Wie die Orion-Serie unterstützt auch die Titan-Serie den Null-Einspeisebetrieb - keine Einspeisung ins Netz.

Die Leistung dieser neuen Produkte kann über die Live-Monitoring-App von RECOM überwacht werden, was sowohl für Installateure als auch für Kunden nützlich ist. Die Installateure profitieren von der vereinfachten und analytischen Fehlersuche, während die Kunden in Echtzeit Zugang zu den Daten über die Solarenergieproduktion und das Energieverbrauchsverhalten im Haus erhalten.

Das neue Wechselrichter-Portfolio von RECOM unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden eine außergewöhnliche und zuverlässige Erfahrung zu bieten. Die innovative Integration verkörpert auf perfekte Weise das unermüdliche Streben der Marke nach Spitzenleistungen als weltweit führender Modulhersteller und garantiert unübertroffene Zufriedenheit in jeder Phase, sei es bei der Installation, beim Betrieb oder beim Service.

Zur weiteren Untermauerung des Engagements wird das neue Wechselrichter-Portfolio mit einer umfassenden 10-Jahres-Garantie geliefert, die den Kunden langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bietet.

Über RECOM Technologies

RECOM Technologies ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien mit einer bemerkenswerten Präsenz in der weltweiten Solarbranche. RECOM ist Hersteller von Modulen, Zellen, Wechselrichtern, hybriden Speichersystemen, Batterien und Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EV), ein innovatives Unternehmen, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb beinhaltet.

RECOM ist ein führender Modulhersteller und das einzige Unternehmen in Europa, das von Bloomberg als Tier-1 eingestuft wurde. Es verfügt über eine jährliche Produktionskapazität von über 2,1 GW und einen Absatz von über 3 GW Solarmodulen in 100 Ländern.

