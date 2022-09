Liechtensteinische Landesbank AG

Geld anlegen, Rendite erwirtschaften und Gutes tun? So einfach geht´s: Mit der wiLLBe Investment-App schon ab 2.000 Euro in nachhaltige Unternehmen investieren und alles im Blick behalten.

Bild-Infos

Download

Vaduz (ots)

Ob Inflation oder explodierende Strom- und Spritpreise - im aktuellen Umfeld steht weniger Geld zum Sparen zur Verfügung. Umso wichtiger, es sinnvoll anzulegen und für sich arbeiten zu lassen. Und dann idealerweise noch etwas Gutes für Umwelt und Gesellschaft tun. Das alles bietet die digitale Vermögensverwaltung wiLLBe in einer Lösung, die nun erstmals in Deutschland erhältlich ist. Schon ab 2.000 Euro kommen Anlegerinnen und Anleger zu geringen Gebühren von 0,49% pro Jahr in den Genuss einer echten Vermögensverwaltung mit echten Wertpapieren - von einer Bank mit über 160jähriger Tradition.

Die Investment-App wiLLBe macht den Einstieg in die Welt der Wertpapieranlage mit Sinn denkbar einfach - ohne Fachwissen und mit wenigen Klicks kann es losgehen. Kundinnen und Kunden können in sieben ausgewählte Themen investieren, die sich aus den siebzehn Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ableiten: saubere Energie, Gesundheit und Medizin, nachhaltiges Leben und Arbeiten, Bildung und Chancengleichheit, Klima- und Umweltschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und sauberes Wasser.

Die erfahrenen Geldanlage-Profis der Liechtensteinischen Landesbank (LLB), die hinter wiLLBe steht, übernehmen den Rest und suchen die dazu passenden Unternehmen aus. Anders als bei herkömmlichen "Robo Advisors", die über ETF bestimmte Märkte abdecken, baut das 30-köpfige Team je nach Risikobereitschaft und Investitionsziel des Kunden ein entsprechendes massgeschneidertes Portfolio aus ausgewählten Aktien und Anleihen. In der App ist jederzeit ersichtlich, wie das Portfolio finanziell dasteht und hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien wie globalem Temperaturanstieg, CO2-Emission und Energieverbrauch abschneidet. Wenn der Kunde zum Beispiel zu sauberer Energieerzeugung beitragen will, finden sich im entsprechenden Portfolio aktuell Unternehmen, die zu einer Erderwärmung von 2,1° C beitragen. Im Aktienindex MSCI World, der rund 1.600 Unternehmen umfasst, liegt der Temperaturpfad bis 2030 bei 2,3°C.

Erstmals im deutschen Anlagemarkt: Rendite erzielen und als Spende teilen

Außerdem können Anlegerinnen und Anleger einen persönlichen Beitrag leisten und einen Teil ihrer erwirtschafteten Rendite freiwillig direkt aus der App heraus an ausgewählte gemeinnützige Organisationen spenden. Dafür arbeitet wiLLBe mit Organisationen zusammen, die die eigenen Anstrengungen für eine nachhaltigere Welt ergänzen. Aktuell sind das Partnerschaften mit Mercy Ships, Compensators und Aiducation.

"Für uns schließen sich nachhaltige Geldanlage und eine attraktive Rendite nicht aus. Mit wiLLBe wollen wir eine Vermögensverwaltung mit Sinn für alle zugänglich und erschwinglich machen. wiLLBe zahlt damit auch auf die Strategie der LLB ein, in der Nachhaltigkeit eine wesentliche Säule bildet", sagt Gabriel Brenna, CEO der LLB-Gruppe.

Über wiLLBe

wiLLBe ist eine digitale Vermögensverwaltungsplattform für Investments mit Impact. Mit der wiLLBe-App können Anlegerinnen und Anleger bereits ab 2.000 Euro einfach und zielgerichtet in sieben Anlagethemen investieren, die sich nach den siebzehn UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung richten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Investments den grösstmöglichen Impact haben und zu einer nachhaltigeren Welt beitragen, ohne dabei auf Rendite zu verzichten. Anlegerinnen und Anleger profitieren von der einzigartigen Kombination aus einem mehrfach prämierten Asset-Management-Team, 160 Jahren Bankingerfahrung der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) als Herausgeberin von wiLLBe und neuester Technologie - und das zu günstigen Konditionen. Die App kann auf der Website www.willbe-invest.de, im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) kostenlos heruntergeladen werden. Mehr Informationen: www.willbe-invest.de.

Über die LLB

Die Liechtensteinische Landesbank (LLB) mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, gehört seit Jahren zu den sichersten und den am besten kapitalisierten Universalbanken der Welt und mit einem Aa2-Depositen-Rating der Agentur Moody's zur Topliga der Finanzinstitute in Liechtenstein, der Schweiz und weltweit. Mit ihrer über 160-jährigen Geschichte ist die LLB die traditionsreichste Bank in Liechtenstein.

Über Mercy Ships

Seit 1978 bringt Mercy Ships dringend benötigte medizinische Hilfe und langfristige Entwicklungszusammenarbeit in Entwicklungsländer. Die Länder, in denen Mercy Ships tätig ist, zählen laut dem Human Development Index (HDI) der Vereinten Nationen zu den ärmsten der Welt. In Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern leisten die Programme umfassende Unterstützung mit dem Ziel, Gesundheitsversorgung für alle Menschen zugänglich zu machen.

Über Compensators

Compensators e.V. wurde 2006 von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) als gemeinnütziger, ehrenamtlich arbeitender Verein gegründet, um dem Europäischen Emissionshandel überschüssige Verschmutzungszertifikate zu entziehen. Seitdem bietet die Organisation Individuen, Unternehmen und NGOs eine effiziente und transparente Kompensation ihres CO2-Fußabdrucks an und leistet Bildungsarbeit über den Emissionshandel.

Über Aiducation

Aiducation International wurde 2007 in Kenia und der Schweiz gegründet und vergibt Leistungsstipendien an begabte und benachteiligte Schülerinnen und Schüler in Schwellenländern. Alle Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten neben Schulgebühren u.a. Zugang zu Seminaren, Praktika, Anschubfinanzierung zur Realisierung von unternehmerischen Ideen und werden Teil des AiduAlumni Netzwerks.

Original-Content von: Liechtensteinische Landesbank AG, übermittelt durch news aktuell