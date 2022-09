GEBHARDT.MEDIA

Deutschlands erstes mobiles, vollelektrisches Podcast Studio

Köln (ots)

Auf die Plätze, fertig, los! Dank GEBHARDTMEDIA wird die Podcast-Produktion ab sofort zum Kinderspiel, denn das Kölner Medienunternehmen punktet mit einer echten Innovation: dem ersten mobilen vollelektrischen Podcast Studio Deutschlands. Die umgebaute Mercedes Benz V-Klasse beeindruckt mit jeder Menge Technik, ist bundesweit einsetzbar und begrüßt regelmäßig prominente Gäste wie beispielsweise Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Die Nachfrage nach Online-Audio-Angeboten steigt seit Jahren rasant an. Insbesondere der Bedarf an Podcasts ist riesig. Laut dem Online-Audio-Monitor 2021 verzeichneten Podcasts und Radiosendungen zum Nachhören 2021 ein Plus von 21,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzung von Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts wächst überproportional. Ebenso wie die Nachfrage nach professionellen Podcast Produzenten. Seit April 2021 revolutioniert Content Producer und Geschäftsführer Andreas Gebhardt mit seinem ersten mobilen vollelektrischen Podcast Studio den Markt:

"Podcasts boomen. Deshalb habe ich nach einer schnellen, nachhaltigen und vor allem flexiblen Lösung gesucht, mit der unsere Kunden ortsunabhängig hochwertige Podcasts auf absolutem Topniveau produzieren können. So ist das erste mobile vollelektrische Podcast Studio entstanden, dass wir in Kooperation mit unserem Technikpartner RØDE realisiert haben."

ALLROUNDTALENT AUF RÄDERN

Vom Polittalk über den Digitalisierungstalk bis hin zur Buchpräsentation - das rollende Podcast Studio von GEBHARDTMEDIA ist vielseitig einsetzbar und bietet zahlreiche Vorteile: Der Mercedes Benz EQV mit umweltfreundlichem, vollelektrischem Antrieb ist selbst bei rollenden Produktionen extrem leise, ortsunabhängig und überzeugt durch modernste Technik. Dank energiesparendem Stand-by Modus ist das Studio in weniger als fünf Minuten einsatzfähig und kann bis zu vier Personen gleichzeitig aufnehmen.

Ledersitze, Minibar, Panoramadach, Standheizung und Vollklimatisierung sorgen dabei für einen angenehmen Aufenthalt - egal an welchem Standort. Zu den regelmäßigen Mietern zählen aktuell unter anderem Tobias Kollmann und Klemens Skibicki mit ihrem "Digital // Duell", das Pharmaunternehmen Gilead Sciences, mit HIVdigital, dem Podcast von Ärzten für Ärzte oder auch der Verein für digitale Aufklärung #MiNaGo.

G-STREAM, ROADSHOWS, REBRANDING

Mit dem neuen Livestreamservice "G-SENDET" können Menschen auf der ganzen Welt in Echtzeit mit den Podcastern und ihren Gästen im Bus kommunizieren. Dank innovativer Broadcasttechnik wird das Studio außerdem für Radio-Außenübertragungen genutzt. Der Audio Codec LUCI® verbindet sich automatisch mit den meisten Radiostationen und ist sofort einsatzbereit. Ein 2-fach Telefonhybrid erlaubt Call-Ins. Mit den optionalen Außenlautsprechern ist der Podcastbus bereit für Promotion.

Individuell gebrandet wird das rollende Studio zum effektvollen Eyecatcher auf Roadshows, Messeständen, Tagungen oder anderen Events. Als Elektrofahrzeug darf der Van Messehallen und andere geschlossene Veranstaltungsorte problemlos befahren, ohne dass Kraftstoff abgelassen werden muss.

ÜBER GEBHARDTMEDIA

Von der Social Media Redaktion über Videos, Podcasts oder Fotos bis hin zu Livestreams und Broadcasts - GEBHARDTMEDIA erstellt professionellen, einzigartigen Content mit echtem Mehrwert und bietet individuelle, passgenaue Full Service Lösungen auf höchstem Niveau. Möglich macht das ein erfahrenes Expertenteam aus kreativen Video- und Podcast Produzenten, ausgebildeten Fotografen und versierten Redakteuren, die mit hochmodernem Equipment und umfassendem Know-how hochwertigen Content nach Maß produzieren. Weitere Informationen unter www.gebhardt.media

Original-Content von: GEBHARDT.MEDIA, übermittelt durch news aktuell