Sondersitzung des Landesrundfunkrats Schleswig-Holstein

Im Auftrag der Vorsitzenden des NDR Landesrundfunkrates Schleswig-Holstein, Laura Pooth, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.

Der Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein ist am Dienstag, 8. November, zu einer außerordentlichen Sitzung in Kiel zusammengekommen. Dabei hat sich das Gremium erneut zur aktuellen Lage des Landesfunkhauses Schleswig-Holstein ausgetauscht. Thomas Berbner und Carsten Löding erläuterten dem Gremium den von ihnen verfassten internen Prüfbericht zu den Vorwürfen gegen das Landesfunkhaus. Der Bericht war am 27. September veröffentlicht worden. Darüber hinaus gab es einen inhaltlichen Austausch mit Vertreter*innen des Redaktionsausschusses zu deren Bericht in gleicher Sache.

Laura Pooth, Vorsitzende des Landesrundfunkrates Schleswig-Holstein: "Es ist uns als Landesrundfunkrat besonders wichtig, dass wir neben der Aufklärung durch die externen Expert*innen mit den Beteiligten in den persönlichen Austausch gehen. So können wir uns ein direktes und umfassendes Bild von den Vorgängen machen, um eine abschließende Bewertung vornehmen zu können. In den Gesprächen wurde abermals deutlich, wie sehr alle Beteiligten für ihren NDR brennen. Diese Aufbruchstimmung und das riesige Potenzial der Beschäftigten muss die Führungsspitze jetzt nutzen und in einem demokratischen Prozess in geeignete Strukturen führen."

Darüber hinaus untersucht das vom Landesrundfunkrat beauftragte Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte mit ihrem unter anderem aus Kommunikationsexpert*innen bestehenden Team weiter, ob es eine politische Einflussnahme einzelner gegeben hat. Die Vorsitzende Laura Pooth erwartet, dass die Ergebnisse bis Mitte Dezember vorliegen.

