Meyer Group Ltd. / Circulon

Meyer Group startet mit Circulon SteelShield(TM) erste Kochgeschirrmarke in Deutschland

Bromborough (ots)

Seit Erfindung der weltweit ersten harteloxierten Pfanne mit Antihaftbeschichtung hat Circulon das Kochgeschirrdesign über 35 Jahre lang vorangetrieben und seither mit jeder Innovation die Art und Weise wie wir kochen verändert. Die neueste Entwicklung von Circulon ist herausragend. Sie kombiniert die Vorliebe von Verbraucher:innen für das Kochen mit Edelstahl mit dem Komfort einer leicht zu reinigenden Antihaftbeschichtung. Das Ergebnis ist ein Kochgeschirr, das in der Branche neue Maßstäbe setzt: die Circulon SteelShield(TM)-Technologie, das Kochvergnügen von Edelstahl kombiniert mit dem Reinigungskomfort von Antihaftbeschichtung.

Die SteelShield(TM)-Technologie wurde speziell für furchtloses Kochen entwickelt und bedeutet das endgültige Aus für zwei der nachweislich größten Sorgen bei der Essenszubereitung: 1. eine beschädigte und somit gesundheitsschädigende Antihaftbeschichtung und 2. die aufwändige Reinigung von Edelstahlgeschirr mit angebrannten Speiseresten. Als erstes Hybrid-Kochgeschirr seiner Art kombiniert Circulon SteelShield(TM) die Kocheigenschaften und Haltbarkeit von Edelstahl mit einer PFOA- und schadstofffreien Antihaftbeschichtung, um das Beste aus beiden Welten zu bieten.

Die einzigartige Kreistechnologie von Circulon schützt mit erhabenen Edelstahlringen die Antihaftbeschichtung vor Kratzern, Absplittern sowie Abblättern. Damit ermöglicht Circulon ein furchtloses und sorgenfreies Kocherlebnis. Selbst bei intensiver Nutzung bleiben die Antihaftrillen geschützt. Durch diese Technologie ist auch die Reinigung besonders komfortabel: Die Edelstahlringe können leicht von Essensresten befreit werden, ohne dass die Antihaftbeschichtung durch Reinigungsmittel in Mitleidenschaft gezogen wird. Von der Funktionsweise seiner SteelShield(TM)-Technologie vollends überzeugt, liefert Circulon mit den Kochgeschirr-Sets sogar Metallbesteck und stellt damit die Beständigkeit der Oberfläche unter Beweis.

Die neue Circulon SteelShield(TM)-Kollektion ist nicht nur überaus funktional, sondern sieht dank ihres unverkennbaren Designs auch auffallend gut aus. Charakteristisch sind die raffiniert gestalteten und hochwertig verarbeiteten Edelstahlgriffe, die auch bei hohen Kochtemperaturen angenehm kühl bleiben. Zusätzlichen Komfort bieten die flachen Nieten, an denen sich keine Speiserückstände festsetzen können. Ein großer Vorteil bei der Zubereitung unterschiedlicher Speisen im selben Topf oder in derselben Pfanne.

Erhältlich ist die Circulon SteelShield(TM)-Technologie in zwei Serien, die beide optimale Wärmeverteilung aufweisen.

Circulon SteelShield(TM) C-Serie

Das dreilagig plattierte Kochgeschirr mit der SteelShield(TM)-Oberfläche, die sich bis über die Seitenwände erstreckt, ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Erhitzen und garantiert eine optimale Hitzeregulierung. Versiegelte Ränder schützen vor Korrosion, sogar in der Spülmaschine.

Circulon SteelShield(TM) S-Serie

Die S-Serie präsentiert sich als langlebige Kochgeschirrkollektion aus robustem Edelstahl mit widerstandsfähiger SteelShield(TM)-Hybridoberfläche, die über den Topf- und Pfannenboden verläuft. Mit ihrem eleganten und satinierten Edelstahl-Finish bietet die hybride S-Serie nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch professionelle Qualitätsleistung für furchtloses Kochen.

Alle Produkte der Circulon SteelShield(TM)-Serie sind backofen- und induktionsgeeignet bis 260 °C. Die komplette Circulon SteelShield(TM)-Kollektion ist ab September 2022 in Deutschland erhältlich.

www.circulon.de

Circulon. Konzipiert für anspruchsvolle Köche. Gefertigt für ein ganzes Leben.

PRODUKTÜBERSICHT

Circulon SteelShield(TM) Edelstahl mit Antihaftbeschichtung C-Serie

Stielkasserolle mit Deckel (16 cm / 1,4 L): EUR 110

Stielkasserolle mit Deckel (18 cm / 1,9 L): EUR 115

Stielkasserolle mit Deckel (20 cm / 2,8 L): EUR 120

Kochgeschirr-Set (4-teilig; 2 Stielkasserollen, Sautépfanne, Bratpfanne): EUR 359

Servierpfanne mit Deckel (30 cm / 4,7 L): EUR 190

Bratpfanne (22 cm): EUR 90

Bratpfanne (25 cm): EUR 100

Bratpfanne (32 cm, mit zusätzlichem Griff): EUR 140

Schmorpfanne (24 cm / 3,3 L) + gratis Kochlöffel aus Metall: EUR 165

Kochtopf (26 cm / 7,6 L): EUR 175

Kasserollenset (3-teilig): EUR 289

Circulon SteelShield(TM) Edelstahl mit Antihaftbeschichtung S-Serie

Kochtopf (30 cm): EUR 165

Kochgeschirr-Set (5-teilig; 2 Stielkasserollen, Kochtopf, Sautépfanne,Bratpfanne) + gratis Pfannenwender aus Metall: EUR 380

Bratpfanne (24 cm) + Pfannenwender aus Metall: EUR 88

Sautépfanne mit Deckel (30 cm): EUR 165

Bratpfanne (22 cm): EUR 72

Bratpfanne (28 cm): EUR 100

Kasserollenset (3-teilig): EUR 225

Pfannenset (2-teilig): EUR 125

Über CIRCULON

1985 von einer Familie aus Innovatoren gegründet, war Circulon von Beginn an ein Pionier unter den Kochgeschirrherstellern. Die Erfahrung und das Wissen von Circulon haben es ermöglicht, technologische Innovationen zu entwickeln, die die Branche bisher nicht kannte und die neue Maßstäbe setzten. Von der weltweit ersten antihaftbeschichteten, harteloxierten Pfanne bis hin zum ersten farbigen, spülmaschinenfesten und induktionsgeeigneten Kochgeschirr hat Circulon die Grenzen im Bereich des Kochens über die Jahre stetig erweitert. Circulon hilft dabei, jede Herausforderung des Kochens zu meistern - furchtlos und sorgenfrei. Die Circulon SteelShield(TM)-Technologie wurde 2021 mit dem Excellence in Housewares Award (Winner for Innovation) ausgezeichnet.

Über MEYER GROUP LTD.

Die Meyer Group Ltd. ist der weltweit größte Anbieter von innovativem Kochgeschirr und Haushaltswaren. Mit der Vision, modernstes Kochgeschirr in die Haushalte seiner Kunden zu bringen, schaut Meyer seit über drei Jahrzehnten immer wieder über das Heute hinaus, um das Morgen zu gestalten. Das Ergebnis sind Produkte auf höchstem technologischen und handwerklichen Niveau, die das Arbeiten in der eigenen Küche revolutionieren und Liebhaber aus aller Welt begeistern. Über 7.000 Mitarbeiter stellen an drei hochmodernen Produktionsstätten jährlich mehr als 40 Millionen Produkte her. Mit einem Portfolio von insgesamt sieben der international führenden Marken produziert Meyer über 125 Serien, die in mehr als 70 Ländern weltweit vertrieben und verkauft werden.

