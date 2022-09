Dienstzimmer.com UG

Für mehr Transparenz: Dienstzimmer.com zeichnet deutschlandweit "Pflege-Arbeitgeber des Jahres" aus

Beckedorf (ots)

Das Bewertungsportal für Pflegekräfte Dienstzimmer.com hat ein Jahr nach seinem Start erstmals die Auszeichnung "Pflege-Arbeitgeber des Jahres" verliehen. Den Titel teilen sich drei Pflegeeinrichtungen aus ganz Deutschland in Anerkennung ihrer Top-Bewertungen auf der Onlineplattform.

Dienstzimmer.com ist hierzulande das bisher erste und einzige Bewertungsportal, das sich ausschließlich auf die Pflege und speziell darauf ausgerichtete Kriterien fokussiert. "Mit der Auszeichnung für die besten Arbeitgeber der Pflegebranche möchten wir die guten Arbeitgeber aus der Masse hervorheben und für ihren positiven Führungsstil belohnen", sagt Gründer Patrick Meier.

Namentlich richtet sich das Lob an das SenVital Senioren- und Pflegezentrum Ruhpolding am Rathausplatz (Ruhpolding, Bayern), den ambulanten psychiatrischen Pflegedienst Neue Wege Bremerhaven (Bremerhaven, Bremen) und den Intensivpflegedienst Perspektive Daheim (Berlin). Die mit einer einjährigen Mitgliedschaft auf Dienstzimmer.com dotierten Preise erhalten die Einrichtungen Ende August jeweils vor Ort.

Preis ist eine Wertschätzung der guten Arbeitsbedingungen

Die ausgezeichneten Betriebe haben alle eine Gesamtbewertung von mindestens 9,7/10 Sternen. Dabei heben Pflegekräfte besonders den Teamzusammenhalt, die Weiterbildungsmöglichkeiten, das Betriebsklima, die interne Kommunikation und die Wertschätzung der eigenen Arbeit hervor. Da die Arbeitgeber aufgrund ihrer positiven Bewertungen prämiert werden, sieht Dienstzimmer-Gründer Meier in dem Preis vor allem eine Auszeichnung von den eigenen angestellten Pflegekräften.

Denn Missstände in der Pflege aufzudecken, ist für die Betreiber des Portals nur die eine Seite. "Es ist an der Zeit zu zeigen, dass es auch gute Arbeitsbedingungen in der Pflege gibt und dass sich ein Wechsel lohnen kann", betont Meier. Zudem sei es wichtig, auch den Pflegenachwuchs zu erreichen. Das funktioniere nicht, wenn nur das Negative nach außen kommuniziert werde.

Pflegekräfte können mehr als 34.000 Arbeitgeber bewerten

Auf Dienstzimmer.com sind mehr als 34.000 Arbeitgeber aus der stationären und ambulanten Alten- sowie Krankenpflege gelistet. Registrierte Pflegekräfte - inzwischen sind es Tausende - können die Einrichtungen anonym bewerten. In zehn Kriterien wie beispielsweise "Patient pro Pflegekraft", "Work-Life-Balance", "Gehalt" oder "Pflegematerial" können die Nutzer jeweils bis zu 10 Sterne vergeben. Auch ein persönliches Feedback ist möglich.

Über Dienstzimmer.com

Hinter dem deutschlandweiten Bewertungsportal steht die gleichnamige haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft, die im November 2020 in Beckedorf (Landkreis Schaumburg) gegründet wurde. Geschäftsführer ist der gelernte Altenpfleger Patrick Meier. Die Idee für die Plattform entsprang seiner eigenen Unzufriedenheit in einer Pflegeeinrichtung und dem Wunsch, Arbeitgeber der Branche anonym und kostenlos bewerten zu können. Mit verlässlichen Informationen von Pflegekräften für Pflegekräfte, welche Arbeitgeber welche Bedingungen bieten, schafft Dienstzimmer.com Transparenz. Gleichzeitig können Einrichtungen über eine interne Arbeitsvermittlung wechselwillige Pflegekräfte direkt kontaktieren. Mehr Informationen unter www.dienstzimmer.com.

